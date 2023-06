El Sol a Plomo

TERMINA OLA DE CALOR, PERO…

Con el anuncio que se dio por haber concluido la ola de calor, los laguneros lo celebraron, debido a que toda la semana pasada las temperaturas llegaron a los 45 grados, pero se mantenían entre los 40 grados en adelante por espacio de hasta 8 horas, por lo que, el calor era intenso, sin embargo, esta ola de calor afortunadamente ya terminó, lo bueno es que los termómetros ya no registran temperaturas de 40 grados en adelante, pero si oscilan entre los 39 grados y en los próximos días llegará el fenómeno de la “canícula”, que si bien en el norte del país no afecta como en el sur, aunque el calor llamado de “perros”, es prolongado por más horas en el día, es decir, para las 11:00 de la mañana se llega a 30 grados y conforme avanzan las horas se va incrementando hasta llegar a los 39 y luego alrededor de las 7 de la noche comienza a descender, pero muy lento, pues para la media noche se tendrán 30 grados, de ahí que, a seguir extremando precauciones, debido a que se terminó la ola de calor, pero, ahí viene la canícula.

¿BERRINCHE A TITULO PERSONAL?

Luego de que el alcalde Homero Martínez Cabrera hiciera el llamado a los extrabajadores que exigen su liquidación al tener demandado al ayuntamiento lerdense, en el que algunos exigen hasta 6 millones de pesos, pues la demanda data desde el año 2007 a la fecha, y suman 55 ex trabajadores, todos simpatizantes y/o militantes panistas, para que, si quieren a lerdo, que se desistan o bien que acudan a negociar para llegar a acuerdos de un 50 por ciento, lo que causó molestia a algunos, principalmente al ex funcionario Roberto Favela Escobedo, quien fuera Director de Salud en la administración de Rosario Castro, en donde obviamente recibía un buen sueldo, pero por otro lado tiene derecho a su liquidación, sin embargo, en días pasados emitió un comunicado a título personal, a pesar de que todo mundo sabe que es el dirigente del PAN en Lerdo, para aclarar su situación y su exigencia de su liquidación que por un lado debió recibirla el 31 de agosto del 2007, pero al no recibirla se la heredaron a Carlos Aguilera quien por alguna causa no quiso liquidar y esto fue creciendo como bola de nieve, hoy son 150 millones de pesos para los 55 ex trabajadores, usted qué haría amable lector?

¿AFECTARÁ EL BERRINCHE?

La coalición PRI-PAN-PRD en lerdo, sigue vigente, pero el berrinche y exigencia que hace el dirigente del Partido Acción Nacional en Lerdo Roberto Favela sobre su liquidación como ex director de Salud, para algunos es una posible fractura de esta coalición y para otros, simplemente es un berrinche del dirigente quien quiere aprovecharse de su puesto para presionar al ayuntamiento y que le paguen su liquidación, pero dicen los que saben que esto puede causar una fractura en esta coalición en Lerdo pero para otros, dicen que pueden quitarlo de dirigente para evitar problemas, lo cierto es que se inició un conflicto de intereses.

MOLESTOS

Los vecinos de la colonia Villa Jardín del municipio de Lerdo se han mostrado muy molestos con la Comisión Federal de Electricidad, por los constantes apagones que se han registrado desde hace un mes y aunque si hay momentos en que les llega la luz, pero inmediatamente se va y dura horas, lo cual ya es una situación intolerante y hasta quieren planear hacer un plantón en la CFE ubicada en la misma colonia por las afectaciones que han tenido y que hasta se echa a perder la comida, pero lo cierto es que los problemas de la paraestatal siguen.