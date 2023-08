El Sol a Plomo

SÓLO RECUERDOS

Lo que en antaño eran una necesidad, hoy en la actualidad los teléfonos públicos han quedado en el olvido y aunque son pocos los que se pueden apreciar en algunas esquinas del centro de la ciudad, desde que llegaron los teléfonos celulares, estos aparatos fijos fueron quedando sin ser utilizados, primero tuvieron un gran auge en la época de los 70’s y 80’s al ser de monedas, pero para los 90’s y en el nuevo milenio, migraron a ser de tarjetas, pero en poco tiempo, la revolución tecnológica los absorbió, pues en la actualidad cualquier persona tiene acceso a un celular, esto a partir del 2005 a la fecha, por lo que los teléfonos públicos comenzaron a ser olvidados y otro factor ha sido el vandalismo, debido a que, los pocos que hay, la mayoría no funcionan por estar destruidos, aunque las empresas tendrán que retirarlos y sólo quedarán como un recuerdo más.

SIGUE LA OLA DE CALOR

El intenso calor en la región lagunera no da tregua, pues al menos el sistema meteorológico de la comarca, ha registrado al menos 35 días con temperaturas de 40 grados centígrados y en algunos casos un poco más, imagínese amable lector estar expuesto a los rayos solares!, hay que recordar que el más de mayor intensidad de calor fue en julio, con 22 días de temperaturas que rebasaron los 40 grados y aunque en agosto se padece por la llamada canícula, los termómetros siguen altos, llegando a los 39 y manteniéndose por varias horas, mientras que los pronósticos de lluvia aún no son nada halagador, pues los especialistas en el tema pronostican que será después de la segunda semana de agosto o bien a inicios de septiembre en que se comiencen a presentar lluvias importantes, y eso se da por las llegadas de los remanentes de los huracanes o ciclones provenientes del océano pacífico y del golfo de México, por tal motivo, se espera que siga la ola de calor por los próximos días, pues estamos en plena canícula.

MORENA Y SUS CORCHOLATAS NO LOGRAN DESPEGAR

Será la debacle del partido Morena?, pues según los que saben, señalan que Morena así como subió como la espuma, ahora ya tiende a bajar, pues la oleada morenista que inició en el 2018 con el triunfo claro y contundente de Andrés Manuel López Obrador, siguió su ascenso en los próximos años, en el 2019, los triunfos en las contiendas electorales seguían, pusieran a conocidos, desconocidos, personas que no les gustaba la política y que hicieran o no campaña, lograban el triunfo escudándose con la figura de AMLO, Morena y la 4T, pero a partir del 2021, en las elecciones locales y federales en el Estado de Durango, Morena comenzó a perder espacios importantes, y para el 2022, no pudo ganar la gubernatura duranguense, pero tampoco las tres ciudades con mayor población que son Durango, Gómez Palacio y Lerdo, lo que fue un fuerte revés, pero hubo un “rayito de esperanza” luego de que se dieron a conocer las famosas “corcholatas” para el 2024, su mayor representante era Claudia Sheinbaum, seguida del carnal Marcelo Ebrard, pero nunca se imaginaron que el carisma de Xóchitl Gálvez del grupo opositor quien por cierto su intención era buscar la Ciudad de México, pero dio un giro de 180 grados y ahora es la más fuerte en esta inédita contienda “interna” de cada coalición para elegir a sus representantes para el próximo año, llámese candidata o candidato.

¡AGUAS!

A todos los que acuden en vehículos al municipio de Lerdo y que tengan que estacionar sus unidades en el primer cuadro de la ciudad, luego de que el pasado mes se inició con la socialización de los parquímetros virtuales y no se aplicaban multas, pues ahora en este mes de agosto, ya se comenzarán a aplicar las sanciones por no pago, además Abraham Sifuentes Zorrilla, titular del departamento de Parquímetros, comentó que se analiza la aplicación de las llamadas “arañas” o inmovilizadores, instrumentos que se colocan en una de las llantas del vehículo, las cuales han sido muy controvertidas y hay quien las ha señalado que son inconstitucionales, pero estas se aplicarían para las unidades que no porten placas y hagan uso de los espacios de estacionamiento o llamados cajones, debido a que no se contaría con una garantía para la aplicación de la multa en caso de no pago.