El Sol a Plomo

BUEN RECONOCIMIENTO

Luego de que el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, dio a conocer los resultados en materia de seguridad pública, determinó que Gómez Palacio goza de una buena seguridad en favor no sólo de los habitantes de este municipio lagunero, sino que el beneficio es para los cercanos como Lerdo, Torreón y ello genera que los visitantes puedan tener la confianza de ir de paso o llegar a esta ciudad que es muy segur, pues unos 30 mil ciudadanos recuperaron la confianza de que hay mayor seguridad y estos se suman a los miles que saben de la tranquilidad con la que se vive, además la proximidad que hay de los elementos policiacos con la gente, ocasiona mayor confianza, esto obviamente es un buen reconocimiento para las políticas públicas en materia de seguridad que implementa la alcaldesa Leticia Herrera Ale.

POR FINALIZAR LA CANICULA, PERO…

Específicamente no hay fecha de inicio ni mucho menos de conclusión de la temporada de canícula, los días de las canículas (o de la canícula) que es la temporada del año en que es más fuerte el calor, tanto en el hemisferio Sur como en el Norte, el nombre se origina en el Hemisferio Norte, en donde, de entre el 10 al 15 julio inicia y termina en alrededor de 40 días, fechas entre las cuales la canícula está vigente, el Sol sale alineado o en conjunción con la estrella Sirio de la constelación del Canis Major, pero el origen del nombre es egipcio, ya que dicha cultura le rendía culto a las constelaciones del “Can Mayor y de Orión”; de ahí que las tres principales pirámides de Egipto, vistas desde el aire, presenten las mismas posiciones y ángulos que el llamado “cinturón de Orión”, pero el hecho de que haga más calor o frío en determinado lugar de nuestro planeta, no depende de que estemos más cerca o más lejos del Sol, sino que depende de la inclinación del eje terrestre respecto al Sol, pero la canícula o el período canicular o días de las canículas tiene una duración que oscila entre 4 y 7 semanas dependiendo del lugar, pero en nuestro país, terminará este en los próximos días, sin embargo, las temperaturas en la región lagunera siguen muy altas.

SIGUEN LAS OBRAS EN GOMEZ PALACIO

A pesar de que ya está en puerta el primer informe de actividades gubernamentales que ofrecerá la alcaldesa Leticia Herrera Ale, en el municipio continúan con las obras de mejoramiento, pues desde el fin de semana se observó maquinaria pesada “rayando” el pavimento en el bulevar el Roble, en el carril que va rumbo al bulevar Ejército Mexicano, pero hay que recordar que el otro carril, fue rehabilitado en su totalidad, desde la introducción del sistema de drenaje el cual estaba colapsado, hasta la pavimentación, ahora se continúa con el otro carril, que bien su pudo pensar que para este mes los trabajos municipales bajarían de intensidad, es todo lo contrario, se le está imprimiendo una mayor velocidad y dinámica a las actividades.

SIGUE LA CONTROVERSIA

Los nuevos libros de texto del nivel básico siguen causando controversia entre todos los sectores de la población, se entregarán o no?, en el ciclo escolar que iniciará en dos semanas, esa es la incógnita de la cual no viviremos mucho para conocer la respuesta, pero hay que resaltar que hay quienes están a favor y otros en contra, además hay quienes dicen que se debe trabajar con ellos y cuidar los contenidos, mientras que otros de plano se manifiestan en que se inicie el ciclo escolar sin libros de texto, en qué habrá de terminar lo que aún no inicia en la nueva modalidad de la educación en México?, usted, qué opina amable lector?.