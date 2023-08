El Sol a Plomo

Solamente tres semanas falta para conocer quiénes serán, pongamos el género preferentemente porque todo indica que así será, las coordinadoras, por un lado del Frente Amplio por México integrado por el PRI, PAN y PRD, que de tres “asipirinos” a pesar de que hay dos contendientes del sexo femenino fuertes y muy inteligentes, seguramente Xóchitl Gálvez será la elegida para dirigir los trabajos y esto será el 3 de septiembre, mientras que por los de enfrente Morena, PT y PVEM, de las 6 llamadas “corcholatas”, tres son los que van repuntando y aunque se espera un final de fotografía, el día 6 de septiembre se dará a conocer a quien coordinará los trabajos de defensa de la 4 T, que seguramente será la tía Claudia Sheinbaum, pero todo esto de supuestos “coordinadores”, es una simulación, pues los partidos políticos sólo buscan la forma de brincarse las leyes electorales para promocionar a quien serán sus candidatas y hacer campañas disfrazadas, poco falta para conocer a las que serán las que serán candidatas presidenciales para el 2024.





LE FALTA UN AÑO

Luego de que la LXV Legislatura del Congreso de la Unión de México, es decir, los diputados federales en los 300 distritos y 200 plurinominales, inició sus funciones el 1 de septiembre del año 2021, concluirá el 31 de agosto del 2024, es decir, les queda un año, en el distrito 02 Durango con cabecera en Gómez Palacio y abarca 9 municipios más de la franja norte del Estado, el diputado federal es Omar Castañeda González quien en su campaña le juró y perjuró lealtad a Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, pero el encanto le duró menos de un año, ya que al lograr el triunfo para ser legislador federal, no se conformó con eso y meses después siendo diputado, la ambición le ganó y buscó la candidatura a la Presidencia de Gómez Palacio por Morena, pero al no conseguirla hizo su berrinche, trabajó en contra de su partido el cual perdió y luego optó por renunciar y adherirse a Movimiento Ciudadano, que téngalo por seguro, nuevamente buscará el Palacio Municipal, sin embargo, a este político lagunero emanado del PRD, no se le ve trabajo de campo, sólo acude a la ciudad de Durango para hacer ruedas de prensa y le queda un año, que debería aprovechar para ayudar a la gente.





¿Y EL DIPUTADO LOCAL MARIO DELGADO?

El que de plano brilla por su ausencia es el diputado local del distrito 09, Mario Alfonso Delgado Mendoza, del Partido del Trabajo, que por cierto es Presidente de la Comisión de “Desarrollo Urbano y Obras Públicas” en el Congreso del Estado, este distrito abarca 7 municipios son; Tlahualilo, Hidalgo, Lerdo (área Rural), San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Nazas y Cabecera de Distrito que es Mapimí, pero es en Lerdo, donde incluso tiene su casa de gestoría que está precisamente atrás del palacio Municipal, sin embargo, siempre está muy sola, en la mayoría de las veces está cerrada, al petista tampoco se le ve visitando a sus representados, solamente asiste a los trabajos que se realizan en el Congreso Local, sin embargo, también le falta un año como legislador, debido a que el período también concluye el 31 de agosto del 2024.





CHAPULINEÓ

Del mes de septiembre del 2023 hasta febrero del 2024 será tiempo suficiente para que los políticos analicen y vean por sus intereses para saltar como “chapulín” de uno a otro partido, pues el próximo año habrá elecciones concurrentes en el Estado de Durango, serán 4 diputaciones federales y 15 locales, aunado a 10 plurinominales, de ahí que si nos los toman en cuenta en un organismo político, antepondrán sus intereses para irse “con la mano en la cintura” del partido que les ha dado mucho, pero no les importará, pues hay quienes dicen, “Estar fuera del presupuesto, es estar en el error”, veremos y diremos.