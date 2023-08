El Sol a Plomo

HISTÓRICO , CREARÁN EL CCE DE LA LAGUNA

En un hecho inédito para el sector empresarial lagunero, este lunes 28 de agosto en la comarca lagunera se tendrá la visita del presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, Francisco Cervantes, con la finalidad de presidir el evento para formalizar el Consejo Coordinador Empresarial (CCE CL) de la Comarca Lagunera, evento que se realizará en la ciudad de Torreón, pero tiene injerencia en toda la región laguna Durango-Coahuila, con lo cual, desaparecerá el Grupo Empresarial Lagunero (GEL) que dicho sea de paso, sólo operaba en Torreón, ahora con la creación del CCE CL, seguramente se fortalecerá la unidad empresarial de toda la región lagunera, es por ello que el sector empresarial estará de manteles largo este lunes.









EN SUSPENSO...

Luego de que se había anunciado que el transporte de carga a nivel nacional realizarían un una manifestación para exigirle al gobierno federal que frene la inseguridad por la que atraviesan los agremiados transportistas del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (AMOTAC), resulta que se comprometieron a aplazar los cierres y bloqueos carreteros programados para el martes 29 y miércoles 30 de agosto, luego de que las autoridades federales y estatales acordaron con la dirigencia nacional de la Amotac realizar reuniones mensuales para revisar y proponer acciones en materia de seguridad en las carreteras del país, de ahí que por el momento esta movilización nacional y que en la región lagunera estaba programada, queda en suspenso y hasta nuevo aviso.









POLÉMICO INICIO DE CLASES

Una gran polémica se ha desatado a nivel nacional con los libros de texto para la Nueva Escuela mexicana, pues hay entidades federativas en que padres de familia y autoridades se ampararon para estos paquetes de libros de texto no se repartan a partir de este lunes 28 de agosto, fecha en que a nivel nacional inicia el ciclo escolar 2023-2024, pues han señalado una serie de errores, así como hay material impreso que no es adecuado para los infantes, pero aún y cuando en el Estado de Durango, se ha mencionado que sí se van a entregar estos libros, había mucha tranquilidad hasta que la mañana del domingo en la capital se presentó una manifestación en contra de los libros, mientras que en la región lagunera, todo está en aparente calma, esperemos y este lunes antes de la entrada a los salones de clases y durante la mañana, no haya alguna movilización, pues hay que decir que a las 15:30 horas se realizará el evento protocolario del arranque oficial del ciclo escolar.









LO BUENO DEL INICIO…

Lo que se puede destacar del inicio del ciclo escolar, primero es que las clases ya van a ser presenciales y aunque sigue la presencia del virus del Covid-19, también el sector salud sigue con su “chamba” se aplicar vacunas para los infantes y exhortando a la ciudadanía en general a seguir las recomendaciones sanitarias, otro punto a favor es que en el gobierno de Durango que encabeza Esteban Villegas Villarreal, tiene un gran acierto y es la entrega de los uniformes escolares, lo cual implica varios beneficios, el primero es para los alumnos y padres de familia quienes no erogan ni un centavo, otro es que se reactivan las fuentes de empleo para mujeres quienes son las que los fabrican, esto es lo bueno del inicio del ciclo escolar, lo demás, ya se analizará en su momento.