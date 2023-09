El Sol a Plomo

¡¡Al 100!!!



En menos de 12 meses y debido al buen manejo y trabajo del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, para favorecer la salud de los laguneros, se logró poner al 100 por ciento los servicios de salud en el Hospital General de Gómez Palacio, pues la administración estatal anterior, lo dejó trabajando al 40 por ciento, pero el compromiso y vocación del mandatario estatal que dicho sea de paso, su perfil profesional es en la medicina, le puso un gran interés en este nosocomio, pues como bien lo dijo, sin salud no se puede hacer nada y ahora ya está trabajando al 100 por ciento, incluso, en su primer informe anunció que el Acelerador Lineal ya está en este nosocomio, de ahí que será uno de los más completos en esta región lagunera.





SEGURIDAD SÓLIDA

Cada vez más personas y sobre todo comerciantes alzan la voz para señalar el buen trabajo que se ha realizado en el primer año de Gobierno municipal a cargo de Leticia Herrera Ale en materia de seguridad, lo cual incluso también en el primer informe del gobernador Estaban Villegas Villarreal, hizo referencia a la sólida seguridad que hay en Gómez Palacio, lo cual viene a redundar a que empresarios, locales, regionales, estatales, nacionales y sobre todo extranjeros, se fijen en este municipio lagunero para invertir y generar fuentes de empleo, ya que lo principal que solicitan es un clima de paz y tranquilidad, rubros que en este municipio son una constante desde el primero de septiembre del 2022 a la fecha.





CAMBIOS

Se aproximan algunos cambios en dependencias federales, una de ellas será que el próximo 18 de septiembre llegarán nuevas vocales a la Junta distrital del Instituto Nacional Electoral en el 02 Durango con sede en Gómez Palacio, por lo que el acto formal de toma protesta será hasta el próximo 27 de septiembre, de ahí que el Delegado del INE en la entidad Juan Rafael Herrera Quiñones, brindará previamente los pormenores y los cambios que se estarán dando como parte de la preparación de este instituto que llevará a cabo los preparativos y acciones del próximo proceso electoral que en el estado de Durango será concurrente, debido a que en lo local se renovarán los 25 diputados locales, mientras que en lo federal se elegirán a los 4 distritos federales, la senaduría y la presidencia de la República.





50 POR CIENTO POR EL MOMENTO

México puede hacer historia el próximo año cuando se elija a quien será presidente o presidenta de la República, pues hasta el momento y aunque no son los tiempos, ya se perfila una mujer que llegando los tiempos que marque el Instituto Nacional Electoral, será la candidata para el 2024, me refiero a la ahora coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, que abanderará al PRI-PAN y PRD, mientras que por los de enfrente, que son MORENA-PT y PVEM, el próximo miércoles 6 de septiembre se definirá quién será, aunque todo se perfila a que sea Claudia Sheinbaum, sin embargo, el carnal Marcelo Ebrard no se deja y la lucha se intensifica en su contienda interna, pues ya hizo señalamientos haciendo alusión que los “dados” están cargados, por el momento, para el 2024, hay un 50 por ciento de probabilidad de que una mujer gobierne el país, pero si la elegida para coordinar los trabajos en Defensa de la 4T es Claudia, el próximo año habrá presidenta de México en la figura de Xóchitl o Claudia, ¡hagan sus apuestas!.