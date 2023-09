El Sol a Plomo

Recuerdos son recuerdos

Un día como hoy (06 de septiembre) pero del año de 1938 se constituyó la Federación Regional de Trabajadores Laguneros del Estado de Durango, Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), se recuerda y reconoce siempre los liderazgos de Don Prisciliano Manríquez García, Primer Secretario General y de Don Jesús Ibarra Rayas líder histórico y constructor de la Central Obrera más fuerte y representativa en el Sindicalismo Lagunero, pero al último líder que mantuvo y fortaleció a este sector obrero, José Gabriel Rodríguez Villa, honor a quien honor merece en este 85 Aniversario de historia y de lucha sindical en la Región Lagunera, se recuerda y se añora aquellos líderes que lucharon por este sector que en antaño tenía una gran fortaleza.









¡Panistas juegan con fuego!

Corre el rumor que varios panistas han tenido varias reuniones a “escondidas” en la región lagunera con el diputado federal del distrito 02 Durango, con sede en Gómez Palacio ex PRD, ex Morena y ahora de Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda González, de lo que se habla no lo sabemos, pero se intuye que están “amarrando” algo, pues los panistas que han estado en dicha reunión se dice que son; Israel Castro, Jorge Calero y Francisco Bueno, de ahí que todo indica que son de un grupo al interior del Partido Acción Nacional, les daré un “Tip tip”, (usted disculpe don Mariano Alvarado), pero estos panistas simpatizan con quien ha sido dos veces presidenta municipal de Lerdo, obviamente emanada de Acción Nacional, la pregunta es, ¿A caso están pactando irse con MC en caso de que no los tomen en cuenta para el próximo proceso electoral donde estará en juego diputaciones locales, federales y senaduría?, esperemos y diremos.









En Tlahualilo ya lo hicieron

En el municipio de Tlahualilo, ya se confirmó que el regidor del ayuntamiento que pertenecía al Partido acción Nacional, traiciona sus convicciones partidistas y ahora se convierte en líder y miembro activo del Movimiento Ciudadano, se trata del joven líder comunitario José María Guangorena Gallegos, oriundo del ejido de Horizonte, quien se unió a las filas del partido naranja, de ahí que ya sólo hay un representante en el cabildo de este municipio lagunero, pero ya no falta mucho para que también le de la espalda al PAN quien lo puso como representante popular y se vaya también a MC, no cabe duda que los emecistas están trabajando y siguen haciendo labor de convencimiento en políticos panistas de la región lagunera.









Pleitos educativos

Una triste realidad es la que enfrentan los alumnos practicantes de escuelas de maestros de la Laguna, ya que corren los rumores que por diferencias y según dicen deficiencias entre los directivos de las instituciones educativas, se han suspendidos los ejercicios de los practicantes tanto de la Universidad Pedagógica de Durango (UPD) ubicada en el municipio de Gómez Palacio, así como del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal (IESEN), “Gral., Lázaro Cárdenas el Río, ubicada en el municipio de Lerdo, en el que incluso se responsabiliza a esta última escuela de generar el desorden, no cabe duda que los pleitos educativos se están dando tal vez por deficiencia o diferencias, que es lo más lamentable.