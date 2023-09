El Sol a Plomo

Vacunas no avaladas por la OMS

Las vacunas anticovid que no han sido avaladas por la Organización Mundial de la Salud son la de origen ruso Sputnik; así como la de origen cubano Abdala y la mexicana Patria, son las que el secretario de Salud nacional Jorge Alcocer, anunció que a partir del próximo mes de octubre llegarán a México más de 14 millones de dosis para aplicarlas a los mexicanos contra el Covid-19, aunque las marcas Sputnik y Abdala, las cuales se utilizarán en la campaña de inmunización que iniciará ese mismo mes para personas con comorbilidades, embarazadas y adultos mayores, mientras que la “Patria”, está en proceso sin embargo, también se contempla para el cierre de este año aplicarlas, sin embargo, no están avaladas por la OMS.





Implicaciones

Sin embargo, cuáles son las implicaciones de aplicar las tres vacunas Sputnik, Abdala y Patria a los mexicanos y que no estén avaladas por la Organización Mundial de la Salud, pues sólo comentaré que si una persona se aplica este biológico, si va a viajar a otro país, por ejemplo a los Estados Unidos, primero, en caso de que lo haga por avión, si le piden comprobar que tiene la vacuna anticovid, al mostrar que es una de estas tres, no le harán valido y tendrá que aplicarse una avalada por este sector de salud, pero si va al vecino país del norte en su vehículo y quiere pasar, también si le piden comprobar si cuenta con la vacuna, al mostrar que tiene una de estas tres, también le impedirán el ingreso hasta que se aplique una que esté avalada por la OMS, esa sería una implicación, aunque hay algunas otras, pero ya sería en caso de que este organismo mundial no las avale.





Levantó la mano...

Ante los tiempos electorales y en el que muchos se adelantan, la diputada federal del PAN Gina Campuzano no desaprovechó la oportunidad para levantar la mano y mostrar su interés en un espacio para la precandidatura a la senaduría por Durango, incluso en el evento de unidad, con la militancia de los partidos PRI, PAN, y PRD que abarrotaron el Centro de Convenciones de la ExpoFeria Gómez Palacio y donde fue invitada Leticia Herrera Ale, para enviar a la sociedad un contundente mensaje de cara al proceso electoral que se avecina en 2024 en el que se renovará la Presidencia de la República, Cámaras de Senadores y Diputados federales y en el caso de Durango diputados locales, ante los casi dos mil asistentes la legisladora federal dio un mensaje y fue bien recibida y apoyada por los laguneros, de ahí que le refrendaron su apoyo, esperemos y diremos, pero téngalo por seguro que será una buena contendiente.





¡Quejas!

Se han estado presentando algunas quejas y se han hecho comentarios negativos por parte de la ciudadanía respecto a los servicios que brindan en el Registro Civil en la Laguna, debido a los cobros que le hacen a las personas que acuden a realizar algún trámite, que incluso han dicho que poco falta que les cobren hasta por saludar, por ejemplo, al que acuda a realizar alguna corrección en actas -a veces en formatos gratuitos- y hasta la impresión de la Clave Única del Registro Poblacional (CURP) que tienen costo y en muchas de las ocasiones hasta son trámites muy tardados, de ahí que la petición es que se agilicen estos trámites en esta región para favorecer a los usuarios.