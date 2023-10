El Sol a Plomo

¿SIN CAMBIOS FISCALES PARA EL 2024?

Luego de que el ejecutivo federal envió el paquete fiscal para el próximo año en la cual no se prevé que entrarán cambios fiscales y no se incrementan ni crean nuevos impuestos de acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio 2024, en la cual el gobierno federal estima obtener 4.94 billones de pesos por ingresos tributarios, pero como ya se ha escuchado en los corrillos financieros que esta ley de ingresos para 2024 no tendrá modificaciones por parte del poder legislativo y téngalo por seguro que mucho menos los diputados federales del partido Morena, quienes en forma sistemática siguen votando todo lo que les manda el jefe del ejecutivo federal si moverle ni ponerle o quitarle alguna coma, ya próximamente estará en discusión dicha Ley de Ingresos, esperemos y diremos, pues hay que recordar que se trata del último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.





¿RENCOR O VENGANZA?

La propuesta de quitar 13 fideicomisos que representarían 15 mil millones de pesos, al Poder Judicial de la Federación, para algunos es una venganza por parte del jefe del ejecutivo federal, argumentando que desde este poder le han rechazado o echado abajo iniciativas, mientras que para otros esta propuesta es debido al rencor que tiene el mandatario nacional contra el mismo PJF a quien no ha podido tener sometido, sin embargo, hay que señalar que la tarde noche del pasado martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos de este Poder Judicial, ya que en lo general se tuvieron 259 votos a favor de Morena y sus aliados, contra 205 en contra de las bancadas de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y una abstención del diputado del Partido Verde Ecologista, pero al no ser una ley constitucional, solamente se requiere de la mayoría relativa y ahora se envía al Senado de la República para su análisis y votación, pero les adelanto, hay mayoría de Morena, seguramente será aprobada sin quitarle o moverle una coma y esto seguramente será el próximo martes, la pregunta, acaso fue venganza o se trata de rencor político?, esperemos y diremos.





DÍAS DIFICILES PARA EL PAÍS

Con el “encontronazo” que se registra entre el Gobierno Federal, los legisladores y el Poder Judicial, no será nada favorable para el país, de ahí que se vislumbran días difíciles para México, toda vez que el poder ejecutivo tocó al poder judicial a través del poder legislativo, lo que en la historia jamás se había visto esto, pues se trata de los tres principales poderes en nuestra nación, lo que hace tener un conflicto en la cúpula del país que sea cualquiera el resultado, el mayor afectado serán los millones de mexicanos, se esperan días muy difíciles, pues también está por atender el Presupuesto de Egresos de la Federación y la ley de Ingresos 2024, de ahí que los “choques de trenes” seguirán durante el resto del año.





SIGUE LA LIMPIEZA

En el sector educativo en la región lagunera, entre más se “limpia” lo que se dejó por administraciones pasadas, se sigue encontrando con más irregularidades y qué cree amable lector, de seguir con esta limpieza continuarán con más “sorpresas”, lo importante es que está la voluntad y el trabajo para tratar de sanear y poder en orden esta dependencia, que poco a poco se va logrando, lo importante es no aflojarle y que siga resonando el “manotazo” de ¡ya basta!, tal y como lo dijo el subsecretario de educación Ulises Adame.