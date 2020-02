El Sol a Plomo

No renunciaran a sus cargos públicos

El dirigente panista de Gómez Palacio, Mario Ibáñez Delgado respaldó plenamente y dio toda su confianza a su secretaria general y tesorero del partido Tere Becerra y Mario Nápoles para que sigan en sus cargos públicos en el Gobierno estatal en la región lagunera y que en forma conjunta sigan trabajando en el partido blanquiazul, pues dijo que la ley no les impide realizar simultáneamente esta labor, lo cual tiene razón, pero esto más allá de lo que marque la Ley, es simplemente de ética política.

No solamente se puede favorecer con programas o recursos públicos a un partido

Los funcionarios públicos que por lo regular provienen de organismos políticos, no solamente pueden utilizar recursos económicos para favorecer a su partido político, sino que también lo pueden hacer al utilizar vehículos oficiales o bien utilizando tiempo, es decir horario de trabajo para realizar actividades políticas, de ahí que el hecho de que el dirigente municipal Mario Ibáñez tenga plena confianza en que su equipo de trabajo, principalmente la secretaria general y el tesorero municipal quienes están en cargos públicos estatales no se conducirán en forma irregular utilizando los recursos públicos ya sea económico, de equipo, unidades motrices o tiempo, es comprensible, pero que dirá la ciudadanía de esto?, acaso, también confían “ciegamente” en que no aprovecharán sus cargos públicos para fines políticos?, usted qué opina amable lector?.

Protección Civil de Gómez Palacio cerrado en día de asueto

Para muchos comercios, instituciones bancarias y educativas y hasta para los gobiernos federal, estatal y municipal, el día 5 de febrero Día de la Constitución Mexicana, es inhábil, pero ante un decreto presidencial desde el 2006, si ese día cae entre semana, se traslada al lunes anterior, en este caso, ayer lunes 3 de febrero, pero en cuestión de las funciones públicas, el día de asueto es solamente para los trabajadores administrativos y no para los operativos, lamentablemente ayer lunes se observó la oficina de Protección Civil cerrada, de ahí que si alguna persona tuviera la necesidad al estar cerca de este local y solicitar ayuda o apoyo, pues no lo encontraría, aunque no dudamos que tanto el director José Miguel Martínez Mejía estuviera al tanto para actuar en consecuencia, al menos hubieran abierto esta oficina durante la mañana y hasta el medio día y seguir atentos para cualquier contingencia, que repito, seguro que sí estuvieron atentos, pero también sería bueno abrir la oficina aunque estuviera una sola persona.

Sigue acéfalo el pan de lerdo

Luego de un mes y medio en que tomó posesión la dirigencia municipal de Gómez Palacio con Mario Ibáñez, en Lerdo debió suceder lo mismo y desde diciembre ya hubieran tenido dirigente municipal en el Partido Acción Nacional, sin embargo, las diferencias al interior del blanquiazul de la ciudad Jardín no les ha permitido tener a un dirigente local, debido a que luego de la elección interna que se realizó el último mes del año pasado, las cosas no salieron bien y hubo inconformidad, por lo que está impugnado el proceso, aún no se resuelve y por lo pronto, en este municipio se tiene un partido sin pies ni cabeza.