El Sol a Plomo

Confío en mi personal

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez da su voto de confianza a su personal, aunque no meterá las manos al fuego por nadie, pues dijo que si hay denuncias contra algún funcionario de su administración municipal y en caso de que se le detecten los señalamientos, que se aplique la Ley, pero hasta el momento dijo tener la confianza de todo su gabinete y en este caso el del Director de Alcoholes Armando Quiriarte Rodríguez al ser denunciado por la asociación de bares por presuntas amenazas.

Retan a la autoridad municipal

Los dueños de algunos bares según comentaron, informaron al director de alcoholes que aplicarían en forma simultánea la prueba de alcoholemia, a fin de verificar que sus clientes vayan seguros de regreso a sus casas, la medida es buena, pero se salió de control cuando vieron al Director de Alcoholes Armando Quiriarte Rodríguez para que se practicara la prueba, lo cual más que un servicio, es prácticamente un reto hacia la autoridad municipal, en este caso representada por dicho funcionario, pues según declaró, estaba con su equipo de inspectores realizando la verificación de los bares cuando lo aborda el dueño de un bar y le quiso tomar la prueba, pero el funcionario se negó, ya que observó que le tomarían fotos para supuestamente exhibirlo, lo cierto es que esto prácticamente es un reto y no una medida de cuidar a los clientes, ya que en primer lugar Armando Quiriarte dijo que no estaba en dicho antro y por ende no es cliente y por otro, argumentó que estaba en el operativo de revisión, pero esta historia va a continuar, téngalo por seguro amable lector.

Mano dura del alcalde de lerdo

Muchos lerdenses, pero también laguneros en general ven con beneplácito que el alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera aplique mano dura contra quien o quienes atenten contra la naturaleza y esto lo decimos porque a través de la oficina de Medio Ambiente van a revisar la situación de la empresa CRIBISA, la cual prácticamente se está terminando un cerro al surponiente o a la salida de la ciudad de Lerdo hacia Durango por el periférico antes de llegar al parque nacional Raymundo, cada vez se ve más la abertura que se le hace a dicho cerro que es una barrera natural contra frentes fríos o vientos fuertes, pero dicha empresa lo está demoliendo con dinamita para triturar la piedra y poder comercializarla, de seguir así, en menos de 20 años seguramente se terminarán con una gran parte, de ahí es plausible la mano dura del Presidente Municipal para lograr detener este atentado contra la naturaleza.

El primer presidente “Rifero”

El querer rifar el avión presidencial para obtener jugosas ganancias económicas y sin invertir un sólo peso, es lo que pretende hacer Andrés Manuel López Obrador, con la rifa del avión, que según muchos dicen no puede ni debe sortearlo, ya que es un bien de la nación, por ello es que ahora asegura el propio mandatario nacional que entregará 20 millones a cada uno de los 10 ganadores de la rifa del avión que será el próximo 15 de septiembre, pero la pregunta es, ¿dónde está el dinero a sortear?, no lo tiene y pretende reunirlo con la venta de “los cachitos” con un valor de 500 pesos cada uno y serán un millón de billetes de lotería, lo que dejara un monto de la venta -claro si se venden todos- de 500 millones de pesos y solos repartirá 200 millones, de ahí que le quedaran 300 millones sin invertir nada y hasta le sobrarán 300 millones de pesos, por tal motivo dejará buenos dividendos esta rifa que pasará a la Historia de México, porque riferos hay miles en todo el país pero nunca un presidente de la república lo había hecho, así las cosas veremos qué pasa después.