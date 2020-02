El Sol a Plomo

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE CONAGUA EN LA REGIÓN LAGUNA

En días pasados la Directora General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros, designó a Germán Arturo Martínez Santoyo, como Director General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte (OCCC) de la dependencia federal, con sede en la región lagunera, tras el enroque que se dio a nivel nacional de Directores de Organismos de Cuenca, Martinez Santoyo, se desempeñaba como Director del Organismo de Cuenca Balsas, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, ahora tendrá a su cargo las funciones de la Conagua en la región lagunera que comprende en forma parcial 4 Estados de la República Mexicana: Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, con el propósito de dar continuidad a los Programas, Acciones y Proyectos que desarrolla la Institución, en tanto que, Oscar Gutiérrez Santana, fungirá como Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico.

ALARMANTE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL CONALEP

El anuncio que dio el Director General del Conalep en el Estado de Durango, Alfredo Parra Aguilar en el plantel de Gómez Palacio sobre la deserción escolar es una cifra alarmante, pues señala que un 52 por ciento de los jóvenes abandonan sus estudios por distintas causas, algunos por situación de vulnerabilidad económica, pero otros por drogadicción, alcoholismo que son los casos que son alarmantes, además también hay deserción por embarazos prematuros, sin embargo, estas cifras, que son verdaderos focos rojos, alertan a las autoridades educativas a implementar acciones para evitar la deserción, pero también se debe trabajar con los padres de familia hacia el interior del hogar, de ahí que sería bueno incluirlos en las capacitaciones que se están dando a los docentes a través de intercambios de experiencias con docentes de Canadá.

LA SSP ESTATAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, SE FORTALECE EN LA REGIÓN LAGUNA.

Desde el pasado mes de enero del presente año se abrieron las nuevas instalaciones de la Coordinación Región Norte, en la ciudad de Gómez Palacio, misma que se encarga de dar seguimiento a las medidas cautelares, suspensión condicional del proceso, libertad condicionada y atención al Juzgado IV de ejecución de penas recientemente creado en la Comarca Lagunera, esto es una buena noticia para los laguneros, pues incluso hay colaboración entre las regiones de Coahuila y Durango y en una reunión realizada se compartió información sobre estrategias de supervisión, formatos y las intenciones de trabajar en equipo como homólogos, para dar mejores resultados en el Sistema Penitenciario de cada entidad.

POLÍTICA GELATINOSA

Se sigue dando un fenómeno en la política que algunos le llaman “gelatinos”, esto porque no hay estabilidad ni arraigo en los partidos políticos, están a la deriva como si se fueran a caer, cambian de posición, generando mucha incertidumbre y esto lo comentamos porque en unos 8 meses se iniciará el proceso electoral para el 2021 donde en Durango se renovará el Congreso Local y a nivel nacional el Congreso de la Unión, en Durango hay 15 diputados locales por la vía de mayoría y 4 espacios federales, a ver cómo se comporta este fenómeno gelatinoso conocido o equiparable al “chapulineo”, pues incluso hay que ver que hay gobiernos municipales con gente del PRD, PAN; Morena, del PRI y PVEM por mencionar algunos, una gran mescolanza que no sólo en lo municipal sino en todos los niveles, ya no hay ideología partidista, pues muchos actores o personas, si ven que no les conviene un grupo político, lo traicionan, seguramente diciendo, “Yo me aseguro”, son gente que vive en el momento, por lo que no lo descarte, habrá muchos “militantes” o “simpatizantes” reciclados o acudiendo al mejor postor.