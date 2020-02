El Sol a Plomo

UN ACIERTO EL PROGRAMA “ESTUDIANTE VIGILANTE”

Con la implementación del Programa Estudiante Vigilante, el alumno de secundaria o bachillerato podrá enviar un mensaje de alerta vía WhatsApp al jefe de grupo de su aula, después, este último se lo enviará al representante estudiantil o autoridad educativa y estos a su vez, darán aviso al Instituto Municipal de la Juventud, el cual canalizará el reporte a la dirección correspondiente, ya sea el Sistema DIF, Seguridad Pública, Instituto de la Mujer o la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, pero el objetivo es prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de los jóvenes estudiantes, esperemos que de buenos resultados con esta puesta en marcha del número telefónico y plataformas digitales para recibir denuncias sobre casos o situaciones de alerta o riesgo que tengan los mismos alumnos de las escuelas y por otro lado, esperemos que no se haga mal uso de los mismos.

LA CANACO GOMEZ PALACIO CUMPLIRÁ 101 AÑOS

Será en el mes de marzo cuando la Cámara Nacional de Comercio delegación Gómez palacio, cumpla 101 años de existencia, cabe mencionar que está cámara de comercio es la segunda que se conformó a nivel nacional y actualmente cuenta con unos 1,650 socios, pero es justo resaltar que la Canaco gomezpalatina es de las primeras que iniciaron a organizar a comerciantes y negocios para poder lograr mejoras y tener un buen ordenamiento comercial, pues uno de los ejemplos donde se ven beneficiados es en los programas del Buen Fin, así como otros beneficios que obtienen en cuanto a promociones que aplican los adheridos a este sector y que redunda en beneficios para el consumidor, 101 años se dice fácil, pero ya es toda una historia de vida, en los próximos días se darán a conocer las actividades a realizar.

CANCELAN FESTIVAL LERDANTINO 2020

No habrá Festival Lerdantino en este año en el municipio de Lerdo, el cual había sido implementado por la ex alcaldesa María Luisa González Achem durante su trienio, pero ahora y por cuestiones de recursos económicos, la actual administración municipal que encabeza el alcalde, Homero Martínez, suspende este año el FIL, que se ha caracterizado por brindar arte, cultura y entretenimiento a la comunidad de Ciudad Jardín y de otras partes de la región Lagunera de Durango y Coahuila, sin embargo, se puede catalogar como una medida obligada ante la falta de recursos por parte del gobierno federal hacia el municipio, de ahí que el recurso que se destinaría para ello, será empleado para obra pública, en beneficio de la ciudadanía, pues el año pasado se erogaron más de 12 millones de pesos, pero la Dirección de Arte y Cultura seguirá trabajando en el fomento a la cultura a nivel local.

CASI 8 MESES Y NADA, SOLO PROMESAS

Miles de habitantes de Gómez Palacio y otros tantos de los municipios de la laguna de Durango se preguntan, hasta cuando se harán realidad las promesas hechas por el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, durante su visita que hiciera a esta ciudad el pasado mes de junio del año 2019, donde ante miles de laguneros prometió que era más importante equipar el nuevo Hospital General con especialidad en oncología y resolver el problema del arsénico en el agua potable en esta región, que destinar los recursos para el proyecto del Metrobus.

Pues sencillamente ya pasaron casi 8 meses desde aquella fecha y no se ve por donde se puedan resolver estos temas, como si su promesa fuera solo con un fin populista y dejar a los laguneros esperando que al fin y al cabo los programas y proyectos del gobierno federal van encaminados para beneficiar a población de las entidades del sur del país y no a las del norte donde no cuenta con buena presencia y arraigo, en su reciente visita al municipio de Mezquital sólo anunció que se va a trabajar a favor de la salud en el Estado de Durango y sobre todo en el Hospital General de Gómez palacio para que no sea un elefante blanco, la pregunta de la ciudadanía es, ¿Cuándo estará listo y en operaciones?.