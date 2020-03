El Sol a Plomo

El pasado domingo y ayer lunes, las mujeres dieron una muestra de unidad para exigir respeto, exigir a las autoridades gubernamentales hacer acciones más firmes para que se brinde seguridad a todas las mujeres, pues se sienten inseguras en las calles, además piden que se frene todo tipo de violencia que padecen, pero a la vez la exigencia es que se castigue a los victimarios, “ni una mas violentada”, “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, fueron algunas de las consignas durante el trayecto hasta la plaza mayor de Torreón donde se tuvo una magna concentración y dieron una muestra de la fuerza femenil, así como ayer lunes 9 nadie se mueve, callaron las mujeres para exigir respeto, por lo que la mayoría no salió de sus hogares a laborar o realizar otro tipo de actividades, esto se notó en las calles, comercios, negocios, espacios gubernamentales y educativos, esperemos y tenga más conciencia en el respeto a las mujeres, pues hay que recordar que todos venimos de una mujer.

MUY MAL POR UN MINÚSCULO GRUPO DE FÉMINAS QUE DESVIRTUARON LA MARCHA

Por otro lado, también hay que señalar el “prietito en el arroz”, pues desde el inicio de la marcha-manifestación, un grupo minúsculo de féminas impidieron a reporteros, camarógrafos y fotógrafos del sexo masculino realizar su labor, argumentando que era una “marcha separatista”, es decir, donde no se incluía a hombres, pero los hombres que acudimos a cubrir la información no participaríamos en la marcha, sólo cubriríamos dicha actividad para darle difusión, sin embargo, una dama con un altavoz comenzó a vocear, “Esta es una marcha separatista, a los hombres, retírense, primera llamada “A-MA-BLE”, hombres retirenseeeeee”, escribo “amable” de esa forma, ya que lo dijo en sílabas y con énfasis, como si fuera una advertencia o amenaza, por lo que varios colegas optamos por retirarnos, pero otro hecho lamentable fue que vandalizaron el monumento a Benito Juárez en la plaza mayor, pero reitero, sólo fue un minúsculo grupo que realizó esto que lamentablemente desvirtuaron el objetivo de la marcha, pues piden no violencia y la están fomentando, hay que recordar que la violencia no se combate con violencia.

“¿Y EL CERESITO?”

Una queja que cada vez se hace más evidente, puras promesas de parte del secretario de Seguridad Pública Estatal, Javier Castrellón Garza, quien prometió adecuar las instalaciones que ocupara el Centro de Reinsercción para Tratamiento de Menores Infractores (Certimied) en La Laguna, con la finalidad de poder ingresar al menos 100 personas privadas de su libertad para que llevaran su proceso en la región sin que fueran trasladado al Cereso 1 de la ciudad de Durango, lo cual no se ha concretado y esto viene a afectar a familiares de los internos quienes tienen que trasladarse a la capital del estado, pues tiene que erogar gastos extras, de ahí que la pregunta es, ¿para cuándo estará adecuado el “Ceresito de Gómez Palacio?

SIGUE LA MOLESTIA ENTRE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD

En caso de que llegara a presentarse casos de COVID-19 “coronavirus” en la Comarca Lagunera de Durango, los trabajadores del sector salud están molestos porque no sólo carecen la mayoría de la prima de mediano y alto riesgo al que tienen derecho los que trabajan en el área hospitalaria y/o infectocontagiosas, sino que además también carecen hasta de uniformes, según lo manifestaron algunos trabajadores del Hospital General de Gómez Palacio, por tal motivo, alzan la voz y solicitan que se les proporcionen los equipos necesarios tanto para su seguridad como para la atención de los probables pacientes que puedan tener.