El Sol a plomo

COMO ANILLO AL DEDO





Desde el pasado mes de diciembre, Verónica Pérez Herrera, tomó la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, donde los mismos panistas esperaban un cambio de 180 grados, pero a 3 meses ya les llegó el desencanto, ya que no se le ve trabajo ni al interior ni exterior del partido, por lo que, seguramente la contingencia por la pandemia del Covid-19 o coronavirus, le cayó como “anillo al dedo”, esto para no realizar nada, pues debió renovarse la Comisión permanente desde el pasado mes de febrero, la cual sesiona cada mes, además también debió elegir el Consejo Estatal que sesiona por lo menos 2 veces al año y aunque aún no pasa el año, pero al menos ya hubiera realizado una, además también el Consejo Estatal en el pasado mes de febrero debió aprobarle el presupuesto de egresos 2020 y el estado financiero 2019 del anterior presidente Lorenzo Martínez Delgadillo, pero a la fecha no hay nada, sin duda que la contingencia del Covid-19 le vino como "anillo al dedo".





CALLES SEMIVACÍAS

Con la contingencia que se vive por la pandemia del Covid-19, muchos negocios han cerrado sus puertas, aunque otros si están laborando pero con menos personal, esta situación está ocasionando afectaciones económicas para muchos, pero el sacrificio es por favorecer la salud y evitar que se pueda dar un contagio masivo del coronavirus, sin embargo, para muchos comerciantes, sería importante que el gobierno federal pudiera brindarles apoyo o subsidios en insumos y servicios, a fin de poder paliar la situación mientras se termina esta contingencia que va en fase 2 y que según los expertos, puede brincar a fase 3 en una semana más, esperemos y no haya colapsos financieros o que las afectaciones sean menores, esperemos y diremos.

RECLAMO AIROSO

Durante la mañana de ayer jueves, precisamente cuando el director de Trash Recolección, Javier Montañez intentaba justificar los señalamientos que le han hecho por el mal servicio que está ofreciendo esta empresa en la recolección de basura en el municipio de Lerdo, llegó el líder de Redes Ciudadanas, Jorge Valenzuela, quien lo encaró y le dijo que la empresa está dando un pésimo servicio, incluso lo retó para que le demostrara que están ofreciendo un buen servicio, pero luego le dijo “Ustedes no tienen la capacidad para recolectar la basura”, y aunque Javier trataba de defenderse, Jorge lo retó para que hoy viernes llevara las unidades a la Presidencia y demostrara que tiene las unidades para dar el servicio al 100 por ciento, a lo que Javier no le respondió, sin embargo, el de Redes Ciudadanas dijo que seguirán haciéndole el señalamiento por el mal servicio que ofrecen.

TEMPERATURAS CERCANAS A LOS 40 GRADOS EN LA LAGUNA

La Comarca Lagunera arde, pues se presenta una ola de calor con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados por las tardes, por lo que ya las autoridades de salud lanzan las recomendaciones a ingerir muchos líquidos, frutas y verduras, ya que el sistema meteorológico dependiente de la Comisión Nacional del Agua en La Laguna, señala que el temporal caluroso continuará durante el fin de semana, aunado a que se tendrá un cielo despejado, de ahí que el Sol caerá a Plomo y eso que apenas inició la época de primavera, pero los valores aumentarán durante abril y sobre todo en mayo que es cuando se llega incluso a rebasar los 40 grados a la sombra, por ello se debe extremar precauciones.