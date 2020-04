El sol a plomo

¿RENÉ GALINDO, FUERA DE SIDEAPA?

Corre el rumor que el director o ya ex director del Sideapa Gómez Palacio, René Galindo Bustamante quedó fuera de este sistema descentralizado, todo indica que su despido el cual aún no se hace oficial, se debió a que estuvo en la famosa fiesta del pasado sábado en una quinta en el municipio de Lerdo, aún y cuando desde todos los niveles gubernamentales se ha promovido que no se realicen concentraciones masivas de personas, a fin de evitar posibles contagios del coronavirus, de ahí que la ciudadanía no debe asistir a eventos sociales, reuniones o fiestas, pues el interés es contener al virus que está afectando a miles de personas en todo el mundo, por lo que, René Galindo al ser un funcionario de primer nivel debe poner el ejemplo y no debió acudir a esa fiesta, de ahí que hasta el momento se conoció que está fuera del sideapa, aunque no se ha hecho oficial, pero de todos es sabido en las oficinas del sistema de agua.

QUE PANCHO LEÓN JUNIOR ABANDONÓ A SU ESPOSA?

También trascendió que uno de los que acudieron a la fiesta el pasado sábado en una quinta del municipio de Lerdo y donde hubo varios funcionarios de primero y segundo nivel, fue el ex candidato a la alcaldía gomezpalatina y actual funcionario en el ayuntamiento de Gómez Palacio, Francisco León Esquerra, mejor conocido como “pancho León” y se comenta en los corrillos que esta persona no acudió solo, sino acompañado de su esposa quien lleva varios meses de embarazo, pero lo más lamentable fue que cuando se vieron descubiertos por Prevención Social de Lerdo y que a través de una orden, ingresaron al lugar para exhortarlos que no deberían estar concentrados por el tema del coronavirus, pues en ese momento varios funcionarios salieron corriendo y se brindaron la barda de la parte trasera de la quinta, entre ellos lo hizo Pancho León sin importarle dejar abandonada a su esposa, quien está embarazada y no podía correr ni mucho menos saltar una barda, tal vez le interesó más cuidarse del señalamiento público que cuidar de su esposa, pero en política todo sale a relucir tarde o temprano.

SIGUEN LAS QUEJAS CONTRA MARIO BONILLA

Familiares de trabajadores de la Subsecretaría de Educación en la Laguna que se vieron afectados en sus puestos de trabajo, han señalado de presuntas anomalías a Héctor Mario Bonilla Lizalde, subjefe de secundarias generales en Gómez Palacio , aunque ya han sido varias las veces que lo han señalado, siguen insistiendo que se le practique una auditoría, pero no solo a esta persona, sino también para los jefes y subjefes de la Subsecretaría de Educación en la región lagunera, pues critican que hay gente que lo están encubriendo en una serie de irregularidades, a ver si en estos tiempos del covid-19, se realiza una investigación no solo a estas personas, sino en todo el departamento, esperemos y diremos.

ESTA BIEN O MAL, JUZGUE USTED

En un esfuerzo entre Protección Civil estatal y las autoridades municipales de Gómez Palacio y Lerdo, se llevó a cabo la sanitización en los mercados José Ramón Valdés y Donato Guerra de ambos municipios, cuyo objetivo es seguir fomentando y aplicando acciones para contener al coronavirus, en la primera localidad estuvieron sólo personal de Protección Civil estatal y en representación del ayuntamiento fue la misma dirección de PC, mientras que en la ciudad Jardín asistió el alcalde Homero Martínez, la pregunta es, ¿Está bien que asistan las primeras autoridades municipales o no?, juzgue usted amable lector, pero lo importante son las acciones que realizan para contener los efectos del covid-19 y evitar posibles contagios en los próximos días.