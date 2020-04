El sol a plomo

En una ocasión Hiram Morales (qepd) mencionó que sus dos amores eran sus hijos y el Partido Revolucionario Institucional, el oriundo de Tamaulipas desde hace 13 años que llegó a la ciudad de Gómez Palacio siempre mostro una gran lealtad y cariño a su partido, al que sirvió hasta que un fatal accidente le arrebató la existencia, pero sin duda fue un ejemplo de lealtad y gratitud a su partido al que sirvió por más de 30 años, ahora el PRI de Gómez Palacio que se encuentra de luto, guardará varios días de duelo en honor a quien ha sido su último líder, por lo pronto queda al frente en forma interina la secretaria general Manuela Lerma, de quien lamentablemente ha coqueteado con otros partidos, pero habrá que esperar los días de duelo y luego a ver que decide el Comité Estatal del PRI Durango.

GOBIERNO FEDERAL NO DESTINA RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER PANDEMIA

Los Estados del país atraviesan una situación difícil para afrontar los problemas que está ocasionando la pandemia del Covid-19, pues hay que mencionar que el Gobierno Federal no está destinando recursos extraordinarios para las entidades federativas a fin de que combatan con mayor eficacia la contingencia sanitaria, aunque está girando órdenes para que de los recursos ya etiquetados de los distintos programas federales, permite que las entidades puedan redireccionar algo de recursos, tales son los programas del Fortalecimiento para Seguridad Pública y al parecer ahora del Fideicomiso para el Fondo Metropolitano, que sin duda son bienvenidos para las entidades y poder canalizarlos en materia de salud, pero tendrán que sacrificar acciones que tenían previstas como las de seguridad y darle prioridad a la salud, lo cual es positivo, pero sería muy importante que se destinaran recursos extraordinarios para combatir la pandemia, ello sin quitarles a los programas federales, esperemos a ver si entrando mayo se pudiera dar esta situación.

EN GÓMEZ PALACIO HAY MANO DURA

No cabe duda que la Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio, está aplicando mano dura en estos tiempos del coronavirus, pues en los constantes recorridos por la ciudad se ha topado con negocios donde no se respeta la sana distancia y al darles la recomendación en ese momento la acatan, pero minutos más tarde vuelven a la misma situación, lo que ha ocasionado que clausuren negocios de distintos giros, tal como una funeraria en días pasados, pero también ha puesto orden en instituciones bancarias donde los clientes no respetaban la sana distancia, de ahí que al acudir personal de este departamento se exhorta a la gerencia para que se respete, lo cual se realiza inmediatamente, por ahí se conoció que están en la mira algunos comercios grandes, la pregunta es, ¿la mano dura será parejo?, esperemos y diremos.

SIGUEN LAS QUEJAS POR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LERDO

Las quejas por el incumplimiento en la recolección de basura en el municipio de Lerdo siguen a la alza, pues resulta que vecinos de la calle Coronado en el centro de la ciudad, lamentaron que los camiones recolectores de basura de la empresa Trash Recolección de Basura S.A de C.V., no está cumpliendo con llevarse la basura en los días y horarios establecidos, pero también hay algunos ejidos cercanos a la ciudad, también alzan la voz por que la basura se queda por varios días en las esquinas, pero seguramente las quejas continuarán, pues esta empresa sólo cuentan con 5 unidades para dar la atención, de ahí que no abarcan toda la ciudad en tiempo y forma, es más, si con las 22 unidades con las que trabajaba el servicio de limpieza del ayuntamiento, se generaban quejas, pues con mayor razón ahora que se trabaja con 5 camiones las quejas se incrementan, a ver hasta cuando aguantan esta situación en esta ciudad lagunera.