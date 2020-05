El sol a plomo

SENADOR POR COAHUILA ARMANDO GUADIANA ACTÚA CON DOLO

Durante el domingo y lunes el senador por Coahuila y del partido Morena, Armando Guadiana Tijerina se promocionaba en sus redes sociales en la que presumía entregar despensas, sin embargo se apreciaban que estos apoyos alimenticios tenían el logotipo del ayuntamiento gomezpalatino, lo que sin duda es una clara muestra de una “guerra sucia” por parte de este representante popular, pues hay que señalar que cada apoyo entregado por la administración municipal de Gómez Palacio primeramente es para ayudar a los más necesitados de esta localidad, incluso se han documentado que se entregan casa por casa, pero además cada apoyo que se entrega se cuenta con padrones establecidos, pero además hay una vigilancia estricta pues se tiene que comprobar con documento y en forma personal en la contraloría municipal, de ahí que ya funcionarios de esta ciudad lagunera desmienten y señalan como una acción dolosa de Armando Guadiana, pues ven un transfondo político.

SE ACERCA LA APERTURA DEL NUEVO HG DE GÓMEZ PALACIO

Luego de que este edificio del nuevo Hospital General con especialidad en Oncología fue terminado en su estructura en el 2016, a casi 4 años ya se tiene una ligera esperanza de que se dará una apertura, aunque sea una apertura provisional por ser habilitado como un hospital Covid-19, pero lo importante es que se puedan iniciar actividades, que seguramente al comenzar a funcionar durante esta pandemia, una vez que se logre superar la crisis sanitaria, se podrá dar continuidad para que siga funcionando y se pueda habilitar poco a poco todo el nosocomio que tanta falta hace en esta región lagunera, lo importante es que ya se ve una “lucecita” de esperanza a favor de la salud de los laguneros.

SIN PENA NI GLORIA LOS 31 AÑOS DEL PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) cumple hoy 31 años de su fundación, pues hace 3 décadas todas las fuerzas democráticas y de izquierda encabezadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se unificaron como alternativa para organizar la lucha en todo el país, y un 5 de Mayo de 1989 se constituye el PRD, con relevantes figuras como Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia Martínez, Heberto Castillo, el luchador obrero Valentín Campa, Arnoldo Martínez y Rincón Gallardo, que lamentablemente todos o casi todos ya abandonaron esta creación, debido a que cada vez va en decadencia y prueba de ello es que la desbandada de militantes del Sol azteca se sigue dando haciendo que el partido se debilite aún más, en el Estado de Durango, así como en los 3 municipios con mayor numero de población y que son Durango, Gómez Palacio y Lerdo, ya no figuran como una gran fuerza política, de ahí que en los próximos 2 años si no aumentan su militancia, será el inicio de su desaparición.

IMPRUDENCIA AL CONDUCIR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Es lamentable que un funcionario estatal tenga un accidente, en el que afortunadamente no hubo lesionados, pero la imprudencia del lerdense Raúl Villegas Morales quien chocó en la camioneta del Gobierno Estatal contra un vehículo particular, le puede pasar a cualquiera, sin embargo, al ser un trabajador del Gobierno, es de los primeros que deben poner el ejemplo para conducirse con prudencia y aunque la responsabilidad en el siniestro la asumió, otra cuestión no aceptable es que como funcionario debió llevar puesto también el cubrebocas, de ahí que fue imprudente al conducir y al no acatar las indicaciones del sector salud en tiempos de coronavirus.