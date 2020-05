El sol a plomo

Entre líneas el dirigente del PRI estatal Luis Enrique Benítez Ojeda dio una mensaje de advertencia o acaso amenaza?, dirigido para 3 regidores priistas de Gómez Palacio quienes han sido muy blandos y no asumen una postura de verdadera oposición en el cabildo de este municipio que tiene un gobierno emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional a quien por cierto se ha observado que casi en forma sistemática aprueban todo y no quiere decir que no deban aprobar todo, pero al menos deberían debatir y defender aunque sea un poco los lineamientos apegados a las reglas y disciplinas priistas, los regidores del PRI son; Estrella Morón, Anavel Martínez y Juan Moreno, este último por cierto mantiene una postura de no tomar la palabra.

JALÓN DE OREJAS

Tras la declaración del dirigente priista estatal Luis Benítez Ojeda en el sentido de que “Quien no quiera estar en el PRI que lo manifieste”, más bien es un jalón de orejas para los 3 mencionados regidores priistas, pues de seguir con la misma postura de no apegarse a los reglamentos y directrices del PRI y seguir con su postura pasiva y sumisa ante el Gobierno municipal gomezpalatino, el líder estatal dejó entrever que se tomarán acciones, aunque haya manifestado que a partir de hoy se les dio el “jalón de orejas” en una reunión en el comité municipal en el que salió convencido de que a partir de hoy habrá unidad entre los 5 regidores de este municipio, la pregunta es, ¿Esperará hasta septiembre para conocer si cambian de postura los 3 regidores?.

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Quien se ve entre la espada y la pared luego de la reunión priista en Gómez Palacio, es la regidora Anavel Martínez, debido a que ahora su partido le está exigiendo lealtad y compromiso, sin embargo, la representante popular al ser comadre de la Presidenta Municipal Marina Vitela, deberá decidir con quién se va a inclinar, pues nadie puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal, de ahí que está entre la espada y la pared, porque, o se apega a los lineamientos del PRI, partido que le ha dado todo o le brinda su apoyo a la actual presidencia municipal, esperemos y diremos.

BUENOS OPERADORES POLÍTICOS DE LA LAGUNA

En tiempos de contingencia sanitaria, el trabajo de hacer política no descansa, sobre todo para los que tienen que salir y enfrentar una u otra situación, a fin de que la región lagunera siga siendo tranquila y en paz, sobre todo en el área laboral de ahí que el trabajo tanto de el Subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo y del subsecretario de Desarrollo Económico Gustavo Kientzle, hicieron una buena mancuerna para convencer a los trabajadores de la mina la Platosa que tomaron la autopista Gómez Palacio-Jiménez en el kilómetro 49 y levantaran el plantón, a fin de no afectar más a terceras personas, a través de diálogos con los quejosos, pero sin duda que ambos funcionarios estatales siguen las políticas del Gobernador José Aispuro Torres para favorecer el diálogo, lo cual les ha resultado muy bien, de ahí que siguen siendo parte fundamental en el Gobierno Estatal actual.