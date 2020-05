El sol a plomo

QUEJAS DE PÉRSONAL DE CONTRATO DEL HG VIEJO

Luego de que el viejo Hospital General el cual incluso ya tiene más de 100 años funcionando, fue habilitado como Hospital Covid-19, el personal de contrato el cual no cuenta con ningún tipo de prestaciones de Ley y que en su mayoría son jóvenes enfermeros, estos están en la llamada “línea de fuego”, debido a que son los que reciben a todo tipo de pacientes, de ahí que pueden llegar personas con síntomas de coronavirus, lo que les representa un fuerte riesgo de contagio, pero al no tener estas prestaciones, pues prácticamente quedan en la cuerda floja, ya que si se contagian, ¿quién les responderá?, usted que dice señor Secretario de Salud en el Estado?

MARINA VITELA GESTIONA APOYOS PARA SU PUEBLO

Es plausible que la alcaldesa de Gómez palacio Marina Vitela Rodríguez siga apoyando a los más necesitados llevándoles alimentos, productos de primera necesidad, tales como leche, tortillas, pollo, cebolla, tomate, chile, por mencionar algunos alimentos básicos que requiere cualquier familia y sobre todo en estos tiempos de contingencia sanitaria por el Covid-19, pero ante las gestiones de la primera autoridad municipal con empresarios laguneros, ha logrado conjuntar estos beneficios que está y sigue llevando casa por casa, favoreciendo principalmente a las clases más necesitadas, aunque en estas fechas en que muchos han perdido el empleo, el apoyo es parejo para todos.

ANUNCIAN BAILE FALSO EN LERDO

Luego de que en redes sociales salió que en el ejido Álvaro Obregón realizarían un gran baile por la conclusión de la cuarentena causada por el Covid-19, las autoridades municipales lograron descubrir que solamente era una falsa invitación, pero de igual manera la tarde del lunes 18 se presuntamente se llevaría este “evento” masivo, del cual ya las autoridades policiacas blindaron el ejido y apostaron patrullas y elementos en la plaza principal como medida preventiva, pues incluso se mencionaba a grupos musicales como la Pobreza, Sonora Loca y Tropicalísimo el Viento, ha y que llevaran cubrebocas, pero se descubrió que todo era falso, aunque por las dudas se vigila el lugar

GENTE INSENSIBLE

Es lamentable que personas con poco criterio y de alta insensibilidad estén promoviendo supuestos bailes masivos durante estos días en que está la etapa más alta de contagios en el país y en la región lagunera, pero no es la primera vez que se genera esta situación, sino también a nivel nacional se estaba convocando a un evento masivo en el centro del país, aunque la invitación era promovida para que la gente se contagiara más, lo cual es una aberración, pero también las autoridades federales tomaron el caso con sus reservas y por si o por no, estuvieron vigilantes para que no se desarrollara ningún evento masivo, lo cual afortunadamente no sucede nada de esto, lo peor es que hay personas mal intencionadas aprovechando estos tiempos de pandemia, pero hay que resaltar que la mejor recomendación es la de no salir de casa, protegerse y seguir las recomendaciones solamente del sector salud y de los gobiernos estatal, municipal y federal.