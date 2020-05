El Sol a plomo

OBRAS INCONCLUSAS EN GÓMEZ PALACIO

Al menos dos obras han quedado a medias en la ciudad de Gómez Palacio, están juntas, una es el Paseo Independencia donde se rehabilitan las fachadas de las fincas por esta vialidad, que dicho sea de paso, hay algunos trabajos que se quedaron igual, incluso hasta el escombro sigue afuera del lugar, es decir, en el sindicato ferrocarrilero, el cual estaba siendo remodelado, pero se quedó a medias y el escombro ahí sigue, otra de las obras que siguen sin concluir es la de la fuente de la plaza principal, pues sólo fue cubierto con madera, pero aúno se termina, estos trabajos tal vez se detuvieron por la contingencia sanitaria, esperemos que en breve puedan continuar para su terminación en beneficio de los gomezpalatinos.

GENTE INCONSCIENTE

El aislamiento domiciliario ha ocasionado un aumento en la generación de la basura, sin embargo, hay lugares tanto en Gómez Palacio como en Lerdo donde la gente saca sus bolsas de basura en un día en que no corresponde que pase el camión recolector, lo que genera que se acumulen los deshechos y lo peor, que perros y gatos los esparzan al buscar comida, incluso hasta en algunas esquinas del primer cuadro de la ciudad también se observó esta situación, lo ideal es que ante esta situación y en tiempos de la pandemia por el Covid-19, se debe tener consciencia y colaborar un poco para crear una cultura de higiene a fin de tener una ciudad más limpia.

COBRA EN EL AYUNTAMIENTO Y NO SE LE VE QUE ACUDA

Algunas personas se preguntan en qué área u oficina está la ex regidora Nora Castañeda González, pues al parecer está en la nómina municipal pero no se le ve en ninguna oficina, ¿a caso está en aislamiento domiciliario? , lo dudamos, lo cierto es que hay rumores de que esta persona que en años atrás fue regidora por el Partido de la Revolución Democrática, ahora es funcionaria de segundo nivel en el ayuntamiento gomezpalatino, pero nadie sabe en qué oficina se encuentra, ya que no se le ve en el palacio municipal, ni tampoco en las oficinas externas, a caso estará en la nómina de la fuerza aérea?, habrá que indagarlo.

BIEN POR EL DIRIGENTE DEL PRI DE LERDO

Hasta que alguien alzó la voz y está exigiendo respuesta de los legisladores locales y federales que tienen injerencia en el municipio de Lerdo, bien por Juan José Carrillo dirigente priista quien pregunta dónde están los diputados locales de Morena del distrito 09 y 13, Mario Delgado Mendoza y Pedro Amador, pero también de la legisladora federal morenista Maribel Aguilera Chairez a quien por cierto no se le ha visto ni por equivocación en este municipio lagunero que es parte del distrito 03 federal, ahora que son tiempos difíciles para todos, es importante la presencia de sus representantes populares, pero estos no dan la cara, si hoy no velan por las necesidades de sus representados, cuándo lo harán?, ahí se las dejo de tarea para la próxima jornada electoral del 2021.