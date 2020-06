El Sol a Plomo

Empleados del Hospital General de Gómez Palacio que se encuentran en la llamada “línea de fuego”, es decir, porque son los que reciben y atienden a pacientes que llegan contagiados por el Covid-19, no tienen el beneficio del “Bono Covid”, a diferencia de los trabajadores de base quienes si cuentan con este estímulo o gratificación al estar en riesgo constante por el trato directo con las personas que tienen el virus, de ahí que muestran su inconformidad por el trato que les dan las autoridades federales por no incluirlos en este bono, pero más allá de estar en constante riesgo de contraer el virus, hay quienes pueden trasladarlos a sus familiares, por lo que, piden a las autoridades sanitarias de la federación que se les tome en cuenta.

¡AGUAS CON LAS FAKE NEWS!

Un oficio con presuntos emblemas de la SHCP y del Gobierno Federal, circuló en redes sociales en el que anunciaba que se le quitaría el 50 por ciento del bono navideño y el beneficio de la asistencia perfecta a los trabajadores federales, en el caso de Gómez Palacio sólo a los empleados del Hospital General pero solamente los que fueron retirados a sus hogares durante la pandemia por el Covid-19 al ser grupos vulnerables, es decir, adultos mayores de 60 años en adelante o con problemas de salud como enfermedades crónico-degenerativas, sin embargo, esta es una noticia falsa, conocidas también con el anglicismo como “fake news”, aunque esto causó alerta e inquietud a los trabajadores del HG que fueron confinados o puestos en cuarentena, pero la recomendación es no hacer caso a todo lo que circula en redes sociales.

PRI AUN SIGUE AGUANTANDO INDISCIPLINAS

A casi 10 meses de que 3 regidores priistas del cabildo gomezpalatino son considerados como indisciplinados, a la fecha no se les pone a disposición de la Comisión de Justicia del partido para que analice la situación y en su caso aplicarles una sanción o tomar otras medidas, siempre y cuando se les demuestre su indisciplina que incluso puede derivar hasta en otras situaciones, pero el PRI municipal y el estatal siguen pasivos y esperando, pero esperando qué?, si desde el inicio de la administración municipal gomezpalatina en el mes de septiembre del 2019 a la fecha, los 3 ediles, Anavel Fernández, Estrella Morón y Juan Moreno, en vez de fomentar la unidad con Paco Bardán y Aidee Román para ser una buena oposición en el ayuntamiento, es todo lo contrario, pues los primero se suman a las autoridades municipales y esto no quiere decir que sea malo, pues están para defender al pueblo cuando se requiera y apoyar las acciones en beneficio de la misma ciudadanía desde el cabildo, sin embargo, al parecer su único interés no es el bienestar social, sino particular, habrá que esperar a ver cuánto aguantan las dirigencia estatal y municipal.

CON MEDIDAS EXTREMAS, A VER SI ASÍ ENTIENDEN

Una buena decisión tomó la administración municipal de Lerdo que preside Homero Martínez Cabrera al quitar todas la bancas de las plazas y espacios públicos durante esta pandemia y lo hace en el momento de mayor número de contagios de Covid-19, es en un preciso momento pues, aún y cuando se colocó cinta amarilla en bancas y acordonando todo un espacio público, la ciudadanía seguía desacatando las indicaciones de no estar en los espacios públicos, pero lo más lamentable es que adultos mayores son los principales en que los habían utilizado, ahora con esta acción de retirar todas las bancas, es una medida extrema pero necesaria, además un ejemplo a seguir para otros municipios donde la sociedad sigue renuente a quedarse en sus hogares, tal vez por ignorancia o por necedad, pero lo importante es implementar acciones para obligar a la gente a hacer conciencia y que haga caso a las recomendaciones sanitarias para contener las cifras de contagio que siguen a la alza en la región lagunera.