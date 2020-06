El Sol a plomo

DESESPERADOS LOS COMERCIANTES LOGRAN ACUERDO PARA ABRIR HOY

Tras un diálogo de unas 3 horas en la sala de cabildos de Gómez Palacio, la Presidenta Municipal Marina Vitela cedió ante los argumentos de los comerciantes independientes quienes desesperados por la falta de recursos económicos exigieron a la máxima autoridad gomezpalatina que les otorgara el permiso para reabrir sus puertas de sus negocios, lo cual consiguieron, esta decisión será correcta o no, lo sabremos en unas 2 semanas más y esperemos que los contagios por Covid-19 no se disparen, pero la situación para cualquier gobernante es muy complicada, porque hay que sopesar por un lado la cuestión de la salud de la ciudadanía y por otro la cuestión económica, esta última, al no contar con ingresos, no se tiene para adquirir alimentos y el hambre es una mala consejera, la decisión está tomada y esperemos resultados, pero hacemos votos para que no haya más contagios por el bien de todos.

RESTRINGEN ACCESO AL PALACIO MUNICIPAL

Por disposiciones oficiales con motivo del incremento de casos de Covid 19, a partir de esta semana se restringe el acceso a las oficinas del Palacio Municipal, pero sólo a quienes tengan cita con algún director y que el director lo notifique al personal de seguridad en el acceso principal, además para ingresar la persona deberá traer cubrebocas y lentes de seguridad o careta, mantener la distancia en todo momento y usar gel antibacterial, pero es una medida para proteger tanto a trabajadores como a la ciudadanía, pues no se puede detener las actividades, cabe mencionar que esta medida de restringir el acceso se tomó luego de que hubo un trabajador que resultó positivo a Covid-19.

SE INCREMENTA MOVILIDAD DE ARTISTAS CALLEJEROS EN CRUCEROS

La situación económica que se ha recrudecido por la pandemia del Covid-19 ocasiona que las familias enfrenten una fuerte crisis, lo que ocasiona que se incremente de manera considerable el número de personas en los principales cruceros de la ciudad, de los cuales algunos se dedican a limpiar parabrisas, carros, vender flores y otras actividades como malabaristas de los más variados con machetes, pelotas, yoyos, trompos, bastones entre otros, así como los ya tradicionales traga-fuego, payasos, bailarinas con aros, lo que representa también la crisis de desempleo, pues actualmente el número de estas personas se eleva, tanto así que se turnan por horarios y por días en determinados cruceros, mientras algunos llegan a determinadas horas por la mañana, otros los hacen por la tarde y ciertos días de la semana para estar en los principales cruceros de la ciudad para sacar algo de dinero y llevarlo a casa, la pandemia está haciendo estragos en la población.





EN LERDO SIGUEN LOS OPERATIVOS

Mientras que en Gómez Palacio ya se les dio permiso a comerciantes independientes de giros no esenciales abrir sus puertas a partir de hoy martes, en Lerdo las acciones para evitar la movilidad siguen endureciéndose, pues el objetivo es evitar a toda costa más contagios de Covid-19, además también en la capital del Estado se dio el cierre de 2 importantes vialidades para disminuir la movilidad de la gente, el parámetro será dentro de una o dos semanas, a ver qué municipios logran aplanar la curva de contagios y comenzar a superar esta pandemia, las decisiones están tomadas, sólo es cuestión de tiempo para conocer los resultados.