El Sol a plomo

BASURA AFUERA DEL RELLENO SANITARIO

Es muy lamentable que afuera del Relleno Sanitario de Gómez Palacio se aprecie un panorama muy lamentable, pues mientras que al interior de este lugar se trabaja en confinar los deshechos, en la parte de afuera luce como un verdadero tiradero de basura, lo que lo hace ser un foco de infección, de ahí que vecinos cercanos a este sector se preguntan, ¿Y la Dirección de Ecología, qué hace?, esto porque los deshechos que están afuera del Relleno Sanitario, representan un serio foco de infección para los habitantes y pues se supone que este departamento es el encargado de vigilar y velar por el medio ambiente.

LA IGLESIA CATÓLICA SIN RECURSOS

Quiénes están padeciendo seriamente los estragos de la crisis sanitaria, son las iglesias católicas, debido a que su principal ingreso son las ofrendas económicas que reciben en cada misa, pero a la santa eucaristía no se permite la presencia de feligreses, de ahí que no hay aportaciones para que con ese recurso se cubra lo más básico que es la alimentación, pago de servicios y hasta del poco personal que labora en las parroquias y en la misma Diócesis de Gómez Palacio, cabe mencionar que las iglesias están acatando las recomendaciones de no realizar eventos masivos para evitar posibles contagios de Covid-19 desde hace más de 3 meses, lo que los deja prácticamente sin recursos económicos y con ello atraviesan también una fuerte crisis que a la fecha tiene preocupados al obispo, vicarios y párrocos.

COMERCIOS RELAJAN ACCIONES

Los comercios del municipio de Lerdo comienzan a relajarse, pues a partir de ayer lunes comienzan a abrir sus puertas un poco más de los llamados no esenciales, por tal motivo los integrantes de los Empresarios Lerdenses intentan hacer consciencia entre los locatarios para que se fomenten las medidas de sanidad y a la vez a los clientes, debido a que hay un poco de mayor movilidad en el centro de la ciudad, aún y cuando los índices de contagios siguen a la alza, esperemos que este grupo de empresarios con su granito de ayuda logren crear conciencia entre la población para que extreme precauciones, ya que el “pico de contagios” sigue vigente, de lo contrario y no lograr aplanar la curva en esta semana, la cifra se puede disparar y las consecuencias económicas serán peores, ya que el cierre de negocios sería inminente, esperemos y diremos.

SIN LLANTAS

Luego de que el pasado viernes, sujetos armados robaron la camioneta del alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera, misma que fue localizada horas más tardes pero sin las llantas, se hizo el reporte y la denuncia formal en la Vicefiscalía zona 1 Laguna, sin embargo, esta unidad no era propiedad de la primera autoridad municipal, sino del ayuntamiento, pero “haiga sido como haiga sido”, lo más lamentable es que la delincuencia no sólo en Lerdo sino a nivel nacional sigue sin parar, lo más importante es que el chofer de la unidad, no resultó lesionado y ninguna otra persona más.