El Sol a plomo

FUERTE ESTIRÓN DE OREJAS A LOS REGIDORES PRIISTAS

Tuvo que llegar el priista Ricardo Rebollo Mendoza a regañar a los 5 regidores del PRI en el ayuntamiento de Gómez Palacio quienes están abiertamente divididos y pues más allá del regaño fuerte que les hizo el ex alcalde lagunero, algunos comentarios fueron en el sentido de que ya hacía falta una reprimenda así, pues tanto la dirigente interina y el dirigente estatal del partido, no lo hicieron tal vez por tibieza o porque no se atrevieron, pero lo hecho por Ricardo fue poner los puntos en la “íes” que incluso cuando les dijo que se dejaran de “tarugadas” y mejor reúnanse a platicar y dirimir sus diferencias y que lo hagan por el partido, con esto a más de uno los dejó con la boca abierta, pero al final, los priistas ahí reunidos le reconocieron el valor de hablar fuerte y darles un estirón de orejas a los ediles priistas.

EL PRI GÓMEZ PALACIO EMPIEZA CON EL PIE DERECHO

Luego de la llegada de Juan Moreno Espinoza a la dirigencia local del PRI de Gómez Palacio, pero sobre todo de la participación de más de un 80 por ciento de los consejeros políticos responsables de elegir al nuevo presidente, entre ellos 6 ex Presidentes Municipales, quienes dieron una muestra de unidad y de querer a su partido, se inicia una nueva era del partido que inicia con el pie derecho, debido a que hubo una gran participación como en años no se había dado, ahora le corresponde a Juan Moreno mantener esa directriz de unidad, por lo que primero y el gran compromiso es lograr la unidad entre los regidores Aidé Román, Paco Bardán, Anavel Fernández y Estrella Morón, pero el tiempo es apremiante y sólo le queda este mes de julio, pero lo más importante es que la muestra de unidad es el mejor respaldo que tiene el nuevo dirigente priista, esperemos y no lo desaproveche.

LES DARÁN PERMISO?

Quienes han presionado al actual gobierno municipal de Gómez Palacio para que les den luz verde y abran sus negocios son los encargados de bares, gimnasios, clubes deportivos y sociales, pues ya se dio el primer paso luego de que las autoridades locales les indicaron que deberán cumplir todas las medidas de higiene, detección y atención establecidas en el protocolo para reaperturar, aunque es justo mencionar que a tan sólo un mes de distancia, en este municipio se dispararon los casos de contagio hasta en un 500 por ciento, debido a que la movilidad en la ciudad sigue en crecimiento y de otorgarles el permiso, se incrementará la movilidad y por ende el riesgo de aumento en los casos, hoy martes se conocerá si les dan permiso o no, esperemos y diremos.

SE TERMINA JUNIO Y LA FAMOSA CURVA NO BAJA

Hoy es el último día del mes de julio y la famosa curva no se aplana, esto debido a la gran movilidad de la gente que sale diariamente de sus casas sin ningún control, pero también porque el gobierno local no aplica acciones más estrictas, pues incluso se observa que en el centro de la ciudad hay quienes acuden en familia a realizar compras y hasta muchos van si portar el cubrebocas, de seguir así, la tan ansiada curva descendente no llegará pronto, extendiéndose por varios meses más, los legisladores locales también son parte de esto y deberían promover una ley o reglamento en los municipios para obligar a la ciudadanía a acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias de lo contrario, esto de los contagios seguirá todo el año o hasta que se descubra un biológico que la controle.