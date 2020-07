El Sol a plomo

AL PARECER INICIA LA NUEVA NORMALIDAD Y CON MAYOR RIESGO

Aunque la nueva normalidad fue a partir del 1 de junio, pues al parecer esto comienza hoy viernes con la apertura de la gran mayoría de los negocios no esenciales y con ello se viene una mayor movilidad y con ello se tendrá inevitablemente mayor número de contagios de Covid-19, pues hay que señalar que el famoso “pico de la pandemia” no llega y mucho menos eso de aplanar la famosa curva, debido a que los contagios siguen a la alza, por lo que, lo único que resta y que se ha venido diciendo desde abril es que la sociedad extreme sus precauciones y se cuide, pero pues si no lo han hecho en los 2 últimos meses, creo que será muy difícil que ahora lo lleven a cabo.

VENGANZA!!!

Uno de los empresarios o comerciantes de giro no esenciales que encabezaron la manifestación en el Palacio Municipal en días pasados y que lograron sostener una entrevista con las autoridades municipales de Gómez Palacio para que negocios como gimnasios, restaurantes-bar, quintas, iglesias, clubes sociales y otros, pudieran abrir en medio de esta pandemia por el Covid-19 y cuando los contagios siguen a la alza, pero ante la desesperación por tener casi 4 meses sin trabajar, fue el dueño de una cancha de futbol Rápido, Rafa Ibarra, quien tendrá que esperar unos días más para aperturar su negocio, pero sus amigos empresarios deben apoyarlo para que se le otorgue el permiso, pues debe ser un premio a su esfuerzo y lucha o acaso es una venganza de la administración local?.

JUEZ Y PARTE CUANDO LE CONVIENE

Gerardo Lara Pérez, funcionario público de la administración municipal de Lerdo, haciendo plantones en horario de trabajo, aunque solicitó un permiso sin goce de sueldo por ese día, a fin de sumarse al reclamo de los abogados para exigir en el Palacio de Justicia en Gómez Palacio, que se reinicien las labores de los tribunales del poder judicial del Estado, con una nutrida porra de habitantes de ciudad jardín, reforzado con el estridente y auto nombrado dirigente del PRD de Lerdo José Antonio Valenzuela Hernández, que más bien representa y sirve a los intereses del PRI, ya que sigue las órdenes de Gerardo Lara, quien en Lerdo desde el área jurídica impulsaba los cierres de negocios y en Gómez Palacio viene exigir reapertura de juzgados.

A DOS AÑOS DEL TRIUNFO DE AMLO...

Suman 2 años del histórico triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, un triunfo legitimo y contundente al tener el apoyo de 30 millones de mexicanos quienes le apostaron a este proyecto, tal vez cansados de las políticas públicas implementadas por otros partidos políticos o quizá de estar cansados de ver presuntas irregularidades de actores políticos, pero a 2 años de este histórico triunfo y tras 19 meses de accyividad gubernamental, qué ha cambiado?, qué ha mejorado?, qué ha cumplido o dejado de cumplir?, son muchas las preguntas que pudiéramos hacer, tal vez algunas tendrían respuesta y otras no, pero lo que sí podemos decir es que no se ha tenido crecimiento económico y esto es lo que más le afecta al ciudadano, debido a que se pierden empleos y al no tener un espacio laboral, no lleva recursos para el sustento familiar, pero este sería un solo tema, sin embargo, ahora con la pandemia por el Covid-19 viene a agravar más la situación, pero esperemos que las políticas públicas de López Obrador den resultados en corto tiempo, pues ya casi van 2 años de gobierno federal y le queda menos tiempo de gobierno para pasar a la historia tal y como lo prometió.