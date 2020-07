El Sol a plomo

SIGUEN LOS CONFLICTOS EN MORENA

Para hoy martes llegará el delegado estatal de Morena en Durango, Adolfo Villarreal, con lo cual se espera que terminen los conflictos al interior de este partido político, lo cual se ve muy difícil, pues el pleito casado que traen entre Rosendo Salgado y Armando Moreno ya viene de tiempo atrás y ninguno de los dos ha querido ceder un poco para salir ganando, el primero hace alusión de ser el delegado, pero el segundo aclara que no tiene nombramiento, pero hoy se podrán aclarar algunas cosas con la llegada de este nuevo delegado, esperemos a ver si logra poner un poco de orden a tan desordenado organismo político que así ha sido su tónica de muy conflictivo, bueno, aunque los de ahí dentro le llaman que son “diferencias de opiniones”.

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

EN ESTA PANDEMIA?

En los casi 4 meses de contingencia sanitaria en el municipio de Gómez Palacio, los partidos políticos brillan por su ausencia, dónde están las acciones de gestión, los apoyos, las visitas a las colonias de los dirigentes de los distintos organismos, ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, mucho menos los partidos veletas como el PVEM, PD, PT, MC, por mencionar algunos, pero lo más lamentable, son muchos los partidos y en esta pandemia por el Covid-19 donde realmente se necesita el apoyo de todos, pues resulta que los únicos que no han apoyado son estos partidos, pues claro está no es año electoral, de lo contrario ya estarían muy activos, pero, amable lector, espere a que lleguen los tiempos electorales y esto será en el mes de septiembre y octubre, de ahí en adelante, seguramente todos comenzarán a interesarse por la sociedad, esperemos y diremos.

EN LERDO NO CANTAN MAL LAS RANCHERAS

También en el municipio de Lerdo los distintos partidos políticos no se les ve nada de movimiento, están muy pasivos, el único que está haciendo un esfuerzo para entregar apoyos es el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, al menos está llevando algo de despensas y otros apoyos, pero de los demás partidos políticos brillan por su ausencia, ni el PAN, ni Morena, ni el PT, mucho menos el PRD y ni se diga del PVEM, entre otros, ninguno ha dicho, “Aquí estoy entregando algo de ayuda”, aunque hay algunos de estos partidos políticos que dicen que están trabajando recibiendo en sus oficinas a la gente, pero puro “bla, bla, bla,” y de los apoyos que quiere la gente no hay nada, bien dicen que la pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno y para muestra un botón.

REGIDORES DE LERDO NO ATIENDEN

En el municipio de Lerdo los regidores del Ayuntamiento no brindan la atención a la ciudadanía, pues primero porque no acuden a sus cubículos y cuando escasamente lo hacen, sólo ellos tienen acceso a entrar al espacio donde están sus cubículos, por lo que a la ciudadanía no le permiten su ingreso, aunque es justo mencionar que en estos tiempos de pandemia el acceso está restringido a la sociedad, pero la poca ciudadanía que acude a solicitar apoyo, se topa con que no pueden ingresar al área de regidores porque está bloqueado con una mesa y si alguien quiere buscar a un regidor, tiene que dejar datos, pero no puede entrar y mucho menos esperar a que le puedan ayudar o a gestionar algún asunto, que triste que los representantes del pueblo se escuden en la contingencia sanitaria para no hacer su trabajo, que de por sí, no lo hacen y ahora con esto, menos, pero seguro que esta situación se da en muchos municipios.