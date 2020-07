El Sol a plomo

NUEVO COORDINADOR DE GABINETE

Tras argumentar motivos personales y para dedicarse de lleno a sus empresas, renuncia el ex presidente de Lerdo, Roberto Carmona Jáuregui a la administración municipal de Gómez Palacio y en su lugar llega Francisco Sida de la ciudad de Durango como nuevo coordinador de gabinete, cabe señalar que Carmona Jáuregui se desempeñó en este cargo desde septiembre del 2019, es decir al inicio de la administración de Marina Vitela, de ahí que apenas en estos días le dieron nombramiento a Francisco Sida en tal cargo, uno más de la capital del Estado que se suma al gobierno municipal de extracción morenista.

MUY ACTIVO

A quien se le ve muy activo los fines de semana es al subsecretario de Gobierno Manuel Ramos Carrillo, quien utiliza su tiempo libre para brindar apoyo a los más desprotegidos de los municipios de la región lagunera y que están padeciendo los estragos de la pandemia por el Covid-19, de ahí que les lleva insumos medicinales y paquetes alimentarios, pues hay que recordar que los partidos políticos de todos los colores brillan por su ausencia, hoy más que nunca cuando la gente los necesita y no cuando son tiempos electorales, que por cierto, hoy los tiempos no son electorales, de ahí que son innumerables familias de escasos recursos económicos que están reconociendo el esfuerzo y la intensión de este funcionario estatal que dicho sea de paso no tiene ninguna afiliación partidista, pero está apoyando a la gente en este tiempo de contingencia sanitaria desde hace varios meses ¡y sin hacer tanto ruido!.

RINDE PROTESTA AZUCENA ANTÚNEZ COMO SUPLENTE DE REGIDORA

En la sesión de cabildo de Lerdo, le fue tomada la protesta a Azucena Nataly Antúnez como suplente de la tercera regidora Margaríta Saraí Aguilera Martínez, quien solicitó licencia temporal con goce de sueldo, para ausentarse de las funciones y obligaciones del cargo como tercera regidora por concepto de maternidad, lo anterior con fundamento en los artículos 12, 18 fracción XVll y 111 del reglamento interno del Republicano Ayuntamiento del Municipio de Lerdo, Dgo., así como en los artículos 52 fracción XVll y 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango,

MUNICIPIO APLICA MANO DURA

Sin importar de quién se trate, la administración municipal lerdense aplica mano dura contra quien o quienes infringen la ley y en este caso por desacato a las recomendaciones al medio ambiente, estamos hablando de la suspensión de actividades que aplicó Obras Públicas a la empresa Triturados Cribissa, pues es de todos los laguneros conocido que está terminando son un cerro que es una protección natural para la ciudad en cuanto al frío, viento y lluvias, pero además está ocasionando mucho polvo al triturar la piedra que va extrayendo de esta montaña rocosa y que afecta a vecinos aledaños, pues tiene muchos años con esta actividad que a la vez genera fuentes de empleo, sin embargo, lo único que se le pide es que cumpla con las recomendaciones para evitar afectaciones a los lerdenses, pero lo cierto es que se deja un precedente al colocar sellos y cinta amarilla para suspender toda actividad en esta empresa, de ahí que la autoridad municipal aplica mano dura.