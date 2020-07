El Sol a plomo

MÉDICOS DESESPERADOS PIDEN TOQUE DE QUEDA EN LA LAGUNA

El sector salud hace un llamado desesperado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que implementen medidas más estrictas, pues ya están cansados física y psicológicamente, aunado a los contagios entre ellos, pero se enteraron por los mismos pacientes que atienden que esos contagios es por irse de fiesta, de convivencia, reuniones sociales, lo cual seguramente les genera una impotencia de enojo y molestia, pues mientras hay quienes sí se cuidan hay otros que no les importa y se van a “divertir” exponiéndose a los contagios que siguen a la alza, así como el número de muertes por Covid-19, que de seguir a ese paso, no falta mucho en que colapsen los hospitales, de ahí que sería bueno tomar en cuenta la petición de los médicos en el sentido de endurecer medidas contra los que no acaten las recomendaciones de sanidad y aplicar un toque de queda de las 22:00 horas a las 05:00 de la mañana, es por ello que para obtener mejores resultados, se requieren de medidas extremas.

¡ALERTA ALERTA!, GÓMEZ PALACIO SIGUE EN FOCO ROJO

Ante el incremento de contagios de Covid-19 en Gómez Palacio, la alcaldesa Marina Vitela fue tajante al decir que se requiere de trabajar en forma conjunta con todos los municipios de la región y el Estado, a fin de que la gente que dicho sea de paso no hace consciencia de que debe cuidarse y quedarse en casa, sigue saliendo y buscando donde convivir sin importarle si suben o no los contagios, pero mientras la ciudadanía no acate las indicaciones de sanidad, Gómez Palacio seguirá en foco rojo y por ende el número de contagios que hasta el día de ayer este municipio sumaba 1,072 y con 90 decesos, lo que debe alertar a la ciudadanía.

AÚN ASÍ LA MOVILIDAD SE INCREMENTA

A pesar de que a nivel nacional Gómez Palacio fue catalogado como foco rojo, al parecer la ciudadanía hace caso omiso de ello, pues la movilidad sigue en el centro de la ciudad y en la central de abastos, aún y cuando hay anuncios de quedarse en casa y sobre todo donde se alerta sobre las zonas de alto riesgo de contagios, sin embargo, la ciudadanía sigue saliendo y acudiendo a estos lugares incrementando la movilidad y con ello seguirán los contagios, pero al parecer a la ciudadanía eso no le inquieta y seguirá saliendo y haciendo fiestas, carnes asadas, convivios y demás, ¡así no se va a terminar la pandemia pronto!

LAGUNEROS ¿IGNORANTES, ESCÉPTICOS O IRRESPONSABLES?

Por más que las autoridades sigan insistiendo y exhortando la ciudadanía que se queden en sus casas si es que no tienen nada a qué salir, que utilicen el cubrebocas, que implementen la sana distancia, mientras la gente no acate las recomendaciones no se podrán tener mejores resultados, algunos se preguntan a qué se debe este desacato, será por irresponsables, ignorante o escépticos a qué exista el SARS COV 2?, usted qué opina amable lector?.