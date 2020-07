El Sol a plomo

Por Carlos Mendoza Rangel

VIGILANTES DE CENTRO COMERCIAL, ATIENDEN SÓLO SU CELULAR

No una, sino en varias ocasiones cuando se ha visitado un importante centro comercial ubicado por el Miguel Alemán y González de la vega del municipio de Gómez Palacio, es común observar que los vigilantes que se supone deben sanitizar el carrito del mandado, aplicar gel antibacterial y tomar la temperatura a los clientes que acuden, pues resulta que prefieren estar atendiendo su celular, donde seguramente les pagan para estar “chateando”, sin importarles que la gente entre y no les den la atención sanitaria, a caso el supervisor les dará ese permiso?, no lo creemos, pero lo cierto es que en reiteradas ocasiones ha sucedido que los que están en la puerta en ocasiones dejan de aplicar los protocolos de sanidad, el llamado es para que se ponga más atención en esto, de lo contrario, se puede dar un brote de Covid al interior del local, lo que resultaría lamentable.

DE VACACIONES???

Uno de los departamentos del ayuntamiento de Gómez Palacio que por su actividad no salen de vacaciones es la de Alcoholes, sin embargo, Armando Quiriarte Rodríguez, titular de esta oficina casi nunca o más bien no es posible encontrarlo en su lugar, porque se la pasa en la ciudad de Durango, en Torreón o en Lerdo, pero lo que es en Gómez palacio, es casi nulo su estancia, aunque téngalo por seguro que si llega a este municipio, ya que es donde pernocta, la pregunta es, ¿A caso el funcionario se tomó vacaciones?, sabrá de ello la Presidenta Municipal?, esperemos y diremos.

NO METERÁ LAS MANOS

Así lo advirtió el nuevo secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Gómez Palacio, Manuel Marín, que no meterá las manos al “fuego” luego de las imprecisiones que hubo tras la sindicalización de ex directores y ex empleados de la anterior administración, debido a que no se cumplió con la ley y porque todo lo hicieron a última hora a fin de protegerlos, entre ellos está Víctor Habib, quien fungía como director de Desarrollo Social, pero más allá de esto, se debe investigar al ex dirigente Tomás Zamora, para ver qué tanta responsabilidad tuvo, pero el nuevo dirigente aseguró que no meterá las manos por los ex directores y ex empleados, solamente por sus agremiados que estén debidamente reglamentados por la ley.

SIGUEN LAS FIESTAS EN LA LAGUNA

Reflejo de que cada día y sobre todo en los fines de semana se dé un repunte de contagios por Covid-19, son las constantes fiestas o reuniones de jóvenes y adultos que realizan en domicilios en diferentes sectores habitacionales, de los cuales no todos se reportan, pero en cuanto hay una queja, tanto en Gómez Palacio cómo en Lerdo, las autoridades acuden a disolver la reunión, tal como ha sucedido más en el municipio de Lerdo, este domingo se reportaron 2 quintas, pero vaya usted a saber amable lector, cuántas reuniones, fiestas, convivios y demás no se reportan, pero esto no es responsabilidad de la ciudadanía que no lo reporta, sino de la gente que aún y cuando las autoridades sanitarias diariamente recomiendan guardarse en casa, no tener reuniones, entre otras, lamentablemente no acatan las recomendaciones, de ahí que los contagios siguen y tristemente seguirán a la alza.