El Sol a Plomo

Y LA CTM DE GÓMEZ PALACIO?

Es muy lamentable que desde el mes de febrero y a la fecha, las oficinas de la central obrera gomezpalatina permanezca cerrada, hoy cuando muchos de los trabajadores cetemistas están perdiendo sus empleos y no tengan a donde o con quien recurrir, lo que en antaño la CTM era un lugar donde incluso el adherido que no tenía empleo acudía para buscar uno ya que hasta bolsa de trabajo contaban, qué lejos quedaron aquellos tiempos en que aún y cuando había adversidad, estaba la central obrera viendo por sus agremiados, hoy luce gris, triste y cerrada por la pandemia por el Covid-19 y los líderes sindicales?, brillan por su ausencia.

ECOLOGÍA MUNICIPAL ATIENDE SÓLO AL QUE LE CONVIENE

Un gran número de quejas se han presentado contra la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Gómez Palacio, debido a que en las constantes solicitudes y peticiones que han hecho ciudadanos que se dicen afectados por alguna circunstancia tal como ruidos, malos olores, entre otros, aún y cuando acuden personalmente a esta oficina donde les toman la queja pero no acuden a revisar y hasta han dicho, “El director Hirám Brahim López, sólo nos da bolita”, esto según habitantes del andador Hidra y Júpiter del fraccionamiento Morelos II, donde señalan que hay unas casas invadidas por pepenadores y que no cuentan con drenaje, por lo que se acumulan malos olores, de ahí que han acudido en varias ocasiones pero nomas les toman el reporte y cuando regresan a ver porqué no han acudido, sólo les dicen que por la pandemia por el Covid-19 no los pueden atender, qué mal!!, haa pero no se trate de otras quejas en empresas donde sí tienen que aplicar fuertes multas, porque ahí sí acuden.

RETOS PARA USAR EL CUBREBOCAS

Es muy lamentable que mucha de la ciudadanía por sí sola no quiera usar el cubrebocas, tal vez por necedad, irresponsabilidad, ignorancia o incredulidad, pero el hecho de que el uso de este implemento ayuda en mucho a detener el contagio del virus SARS COV 2 o Covid-19, de ahí que ante la insistencia de las autoridades gubernamentales de que la gente debe utilizarlo y al ver una mala respuesta, pues ahora en el municipio de Gómez Palacio iniciaron con una nueva estrategia y es en el sentido de que la Presidenta Municipal Marina Vitela realiza un reto viral a través de redes sociales que es la de utilizar el cubrebocas por al menos 15 días, ya hizo lo propio y a quienes retó, también lo han hecho, por lo que esto se va extendiendo a más gomezpalatinos, esperemos y dé buenos resultados, pues a mediados de agosto se sabrá si la gente aceptó el reto y participó, pues a fin de cuentas es para beneficio de la salud de todos, ¡suerte!.

VA A TERMINAR JULIO Y SIGUE LA LÍNEA ASCENDENTE DE CONTAGIOS

A escasos 3 días de que termine el mes de julio, los contagios de Covid-19 en la laguna siguen en aumento, hay que señalar que en la región lagunera están los municipios de Gómez Palacio y Lerdo de la parte de Durango y Torreón y Matamoros de la de Coahuila, pero si en un municipio se implementan restricciones y en otro no, de nada sirve el esfuerzo y se los comento porque en el vecino municipio de Torreón se sigue presentando fiestas y convivios durante los fines de semana y aunque las autoridades de aquella localidad han disuelto algunos, la realidad hay muchos otros los que terminan hasta altas horas de la madrugada, pero la situación también se presenta en Gómez Palacio, aunque en menor cantidad, pero las fiestas y reuniones cada vez son más frecuentes, de ahí la respuesta a que los contagios sigan a la alza y seguramente así continuarán al cierre de este mes prolongándose hasta agosto, pero si la gente por su propia voluntad no hace caso, las autoridades municipales y estatales deben aplicar medidas más estrictas, o qué opina usted amable lector?