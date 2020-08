El Sol a plomo

COMO ANILLO AL DEDO

Este calificativo le quedó eso así, “como anillo al dedo” a Marina Vitela la visita de AMLO, para quienes dudaban de la estrecha relación de la alcaldesa gomezpalatina con el gobierno federal, nada más y nada menos que López Obrador visitara los Estados de Durango y Coahuila, logrando que se llevara en la zona metro laguna, se notó a leguas el afecto y estimación que le guarda el “peje” y sobre todo el reconocimiento y que no se equivocó en apoyar a Marina Vitela primero en para ganar en el distrito 02 en el 2018 y luego en el 2019 para la alcaldía de Gómez Palacio que es uno de los municipios más importantes del Estado y júrelo que habrá de lograr muchos futuros éxitos en su carrera política.

A TEMBLAR

En las instalaciones de Canacintra Gómez Palacio reapareció públicamente el ex dirigente cetemista Gabriel Rodríguez Villa, que generó algunos comentarios de unos, incomodó a otros y agradó a los más, pues hay que recordar que el ex líder obrero quien por cierto duró 11 años en la CTM gomezpalatina, tuvo un buen paso por este sector, ahora dedicado a las labores de “planchar ajeno”, por lo que su presencia en el evento la tarde del jueves donde estuvo María Luisa Alcalde Luján STyPS del gobierno federal, puso a temblar a más de uno, a caso se reincorporará a las labores políticas?, acuérdese que ya se acercan los tiempos electorales y las coincidencias en política no existen.

DE AUSTERIDAD A AUSTERIDAD

Mientras que en Gómez Palacio, Marina Vitela echó toda la “carne al asador” en los espectaculares y anuncios de la visita de AMLO y le bajó el tono a su primer informe de gobierno, dándole el realce al mandatario nacional, en cambio en ciudad Lerdo, Homero Martínez llenó el bulevar Miguel Alemán y principales calles del centro de pendones donde da a conocer las obras realizadas de sus 12 meses y lo que sea de cada quien, Homero puede presumir que tendrá la presencia del Gobernador José Rosas Aispuro Torres en un evento presencial pero con limitada asistencia, en fin, los priistas no olvidan su origen

INCOGNITA

En los corrillos políticos y en algunos cafés, donde se reúnen los grillos, se comenta cuál fue el motivo principal por el cual el oriundo de Tabasco y mandatario nacional suspendió de última hora su visita a la capital del sarape, Saltillo, Coah., la tarde del miércoles, en cambio el gobernador de Durango, José Aispuro Torres se fue muy satisfecho de su participación en los eventos que se llevaron a cabo en Gómez Palacio, en donde AMLO le refrendó su apoyo, que, bueno y por qué no decir, “al peje le cae bien el güero de amacuable”.

TIEMPOS SON TIEMPOS

Las movilizaciones al fiel estilo del “priato” en sus mejores tiempos, se observaron a la vista de todos para la visita de AMLO en la laguna, aunque la pandemia prohíbe las aglomeraciones esto no importó para hacerse presente, lanzar porras y vivas al presidente más popular que hasta ahora ha tenido México, aunque también hubo los que no están a favor del mandatario nacional, lo que sí estamos seguros es que el costo de la movilización fue menor que en años anteriores en que se daban estos eventos.