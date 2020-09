El Sol a plomo

EL FACHOSO

Es lamentable que el dirigente local del PRI en Gómez Palacio y regidor del ayuntamiento, Juan Moreno Espinoza no cuide su imagen, pues ambos cargos son de gran importancia en este municipio que incluso es el segundo más importante del Estado, pues resulta que el dirigente del Movimiento Territorial, Francisco de Santiago Campos fue a visitarlo en días pasados para entregarle las nuevas afiliaciones y al parecer fue hasta el domicilio de líder priista y no en el partido como debió ser, por lo que, seguramente lo hizo en un fin de semana, pues el regidor y dirigente del tricolor salió todo fachoso, en short y playera blanca como si apenas se había despertado, pero lo peor, es que el también conocido como “El Tachis”, Francisco de Santiago, le dio una exhibida en sus redes sociales, debido a que subió la foto haciéndole la entrega, ¡hijole!, con esos amigos o colaboradores, para qué quiero enemigos y todavía la gente se pregunta, ¿Porqué el PRI se encuentra tan bajo en las encuestas?, ¿usted qué opina?

NO SE VALE

La política de altura es de conciliación y negociación, el hecho de que Francisco de Santiago Campos alias “El Tachis” no haya llegado a la dirigencia los del PRI Gómez Palacio, y con ello se haya calificado al representante de este instituto político de fachoso en las redes sociales, no se vale, porque hay lugares y momentos donde se deben tratar asuntos que se manejen entre dirigentes y militantes y se deben respetar, así como la investidura, la imagen personal y pública, pero a la vez, el dirigente no lo debió permitir o ¿a caso lo chamaquearon?, vaya que el Tachis no es una perita en dulce y tiene una larga trayectoria o bien un colmillo largo, pero no se vale lo que le hizo a su líder.

PORFIRIO MUÑOZ LEDO COLMILLO LARGO Y RETORCIDO

No se crea que el experimentado y actual diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo se aventó como el “borras” al ruedo para la dirigencia nacional de Morena, júrelo que lleva la bendición de quien usted ya sabe, pero, y esto porqué nos interesa a los laguneros?, pues porque Porfirio es simpatizante de la creación de “ELLA”, Estado de la Laguna, por supuesto de todos los municipios que conforman la región entre Durango-Coahuila y queremos decirle que en caso de que llegue a la dirigencia, será por los próximos 3 años y serán los más fuertes del Presidente Andrés Manuel López Obrador y pudiera ser que en tiempos modernos se pudiera crear el Estado 33, lo dudo, pero, ¿usted qué opina amable lector?.

UN DELEGADO ESPECIAL PARA LA LAGUNA

Ya se escuchan en los corrillos políticos, cafés y organizaciones civiles que con la llegada de Porfirio Muñoz Ledo a la dirigencia nacional de Morena, es posible que influya para que el gobierno federal nombre un delegado especial para que la Laguna atienda de cerca la problemática tanto social, económica y política de la región y que suma más de 1 millón 500 mil habitantes, ya que un clamor generalizado es que los gobernadores de ambas entidades no le prestan la atención debida y es casi seguro que a quien se nombre sea un político de larga experiencia y conocedor de la problemática de ambos lados de las entidades 11 de Durango y 5 de Coahuila