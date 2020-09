El Sol a plomo

COMO EN EL CHAPULIN COLORADO

El que recordó aquella frase que se inmortalizó en la serie cómica televisiva del Chapulin Colorado, cuando se invocaba ayuda, “¡oh!, y ahora, quién podrá ayudarme?”, pues según dicen por ahí que esta frase la recordó el subdirector de Transporte en la Laguna, Armando Ramírez Barley, luego de que su protector Adrian Alanís salió de la Secretaría de Gobierno en días pasados, por lo que, ahora según se comenta en el los asientos traseros de los taxis que el funcionario estatal en la laguna, se siente solo, triste y desprotegido, la pregunta es, ¿Cuánto tiempo seguirá en el cargo?....

ESTARÁ MUY BUENO EL “HUESO” MORENISTA?

Más de 50 aspirantes a dirigir el partido de moda que es MORENA fueron los que se registraron y que en estos días habrá una gran, pero muy gran depuración, es decir, van a dejar a la gran mayoría fuera o que no cumplieron con los requisitos y dejar a un número reducido para que luego se “elija” a través del “dedo índice”, perdón, en forma democrática al nuevo dirigente nacional de este organismo político, algunos de ellos y con gran posibilidad son Porfirio Muñoz Ledo que es el de mayor edad y más trayectoria política y que incluso ha dirigido varios partidos políticos; otro es Mario Delgado, así como la polémica Yeidckol Polenvsky, entre otros, pero además no descarte al más joven de los aspirantes a Gibran Ramírez, lo cierto es que ha de estar muy bueno el “hueso” para que haya 54 aspirantes en busca de esta dirigencia.

BRINCARON EL CHARCO

Les proporcionaremos un dato muy interesante, alcaldes que fueron tanto de Gómez Palacio y Lerdo, dos de los principales municipios del Estado de Durango, tras haber sido Presidentes Municipales, lograron brincar a diputados federales, Ricardo Rebollo Mendoza, Rocío Rebollo Mendoza y por supuesto el finado Don Carlos Herrera Araluce quién en su primer día en la toma de posesión para el cargo de legislador federal, pidió permiso y se la entregó a la cetemista Rosario Sáenz, esperamos no haber omitido alguno, en lo que respecta a la bella ciudad Jardín, iniciamos con el político más político, Luis Fernando González Achem quien aparte de ser diputado federal, fue 2 veces alcalde y con una larga trayectorias en la administración pública federal, delegado de Conasupo, de la industria y comercio, de Secretaría de Programación y Presupuesto y finalmente delegado de Conaza y Rosario Castro Lozano que también fue 2 veces alcalde y diputada federal, además ex candidata a gobernadora y actualmente jefa de gabinete del gobierno estatal.

ENCARGADO DEL COESVI

Luego de casi un mes de que salió el titular del Coesvi estatal ubica en el municipio de Lerdo, Jesús del Rivero Romero, quedó como encargado del cargo el joven Raúl Villegas González, no amigo lector, no es el que está como subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Laguna, Raúl Villegas Morales, este último es padre del encargado de la Comisión de Suelo y Vivienda, que aunque no hay mucho movimiento en esta dependencia, dicen las malas lenguas que Raúl hijo ha sabido dirigir bien o más que bien esta Coesvi, que incluso hay quienes esperan que ante los cambios que se están dando en todo el Estado le den su nombramiento oficial, ¡suerte Raúl!.