El Sol a plomo

PREPARA RUEDA DE PRENSA PARA DESMENTIR ACUSACIONES

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer sobre un bloqueó en las cuentas bancarias de la ex alcaldesa gomezpalatina Leticia Herrera Ale, así como al ex tesorero Oscar García Villarreal tras ser denunciados ante la Fiscalía general de la República por presuntos desvíos de recursos municipales, inmediatamente personas cercanas a la también empresaria lagunera ya estructuran una rueda de prensa para desmentir dichas acusaciones, pero incluso Lety Herrera en sus redes sociales comenta “Me estoy enterando por las redes sociales de una información totalmente errónea y sin sustento con respecto a que se me habían bloqueado mis cuentas bancarias personales, cabe aclarar que es FALSA dicha información”, incluso agrega, “…pues no he sido notificada al respecto y sigo trabajando con toda normalidad mis actividades particulares. Sin duda es un señalamiento claramente con fines políticos, manipulado por la actual Administración Municipal de Gómez Palacio, Dgo.”, sin embargo, y hasta el momento su equipo prepara una rueda de prensa para este martes 15 de septiembre en que desmentirán las acusaciones.

POSIBLE CANDIDATO DE MORENA AL 02

Hasta suerte tiene la presidenta Marina Vitela Rodríguez de que se baje la presión interna del ayuntamiento que preside ante la posible candidatura al distrito 02 federal de Morena por supuesto, del actual sindico Omar Castañeda González, ya que para nadie es desconocido que el orgullo del barrio de “trincheras”, se trata del poder tras el poder, pero de que triunfe o no, es incierto, no falta mucho para conocerlo.

UN RECUERDO

El prolífico notario público José Miguel Castro Carrillo quien tuvo una extensa carrera política en el Estado de Durango, de la cual comentaremos en otra edición, hoy sólo recordaremos cuando fue diputado federal en el distrito 02 por el PRI, en la LV Legislatura del Congreso de la Unión que inició sus funciones el día 1 de noviembre de 1991 y concluyó el 31 de octubre de 1994, pero en el año del 91 el también ex alcalde gomezpalatino, en la jornada electoral obtuvo el triunfo al sacar 61 mil votos a su favor contra unos 10 mil de su más cercano contrincante, y ¿quién cree que era amable lector?, se trata de Jorge Torres Castillo que encabezó al Partido de la Revolución Democrática en aquellos ayeres.

SIGUEN LAS GOLONDRINAS

Se rumorea fuertemente y normalmente ya es costumbre que después del cuarto informe de gobierno estatal se mencionen cambios que en muchos de los casos no son ceses, sino que, ante la proximidad de un proceso electoral, salen para ir en busca de espacios políticos, de ahí que como antecedente destaca la salida de Adrian Alanís y otros, además hay rumores de que a la lerdense Rosario Castro Lozano, también le tocarán las golondrinas, pero también hay otros más y que son cercanos al mandatario Estatal, los cambios en el gobierno seguirán en este mes de la patria.

DECIDIDO ESTÁ…

El alcalde Homero Martínez está decidido en pasar a la historia en Lerdo para incorporar a este municipio en el contexto del desarrollo económico y social de la región lagunera, pues en su segundo informe da a conocer importantes inversiones pero como todo aquel que respira, aspira y en lo que le queda de su administración, busca consolidar el tan anhelado corredor agroindustrial aprovechando la producción agrícola que genera la rivera del Nazas y que termina en el municipio de Lerdo, con ello detonará fuertemente.