El sol a plomo

EL “DEDAZO” VIGENTE EN LA 4T

A más tardar hoy se definirá si se realiza la consulta para elegir al dirigente nacional de Morena, podremos señalar que en la carrera a esta dirigencia que puede definirse este sábado 10 de octubre o bien aplazarse, sólo 3 son los que tienen la posibilidad de llegar y son (primero las damas), Yeidckol Polenvsky; Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo, pero al igual que al viejo estilo del PRI, la línea ya está definida, pues el que manda en Palacio Nacional tiene su alfil y para nadie es desconocido que se trata de Mario Delgado, por lo que el “dedazo” está más que dado y no lo dude amigo lector que el diputado federal será el próximo dirigente nacional, en pocas horas habremos de conocerlo.

OMAR CASTAÑEDA CANDIDATO AL DISTRITO 02?

De concretarse la línea de la nueva dirigencia nacional de Morena y que sea Mario Delgado el nuevo líder de dicho partido político, seguramente en el distrito 02 Durango con cabecera en Gómez Palacio, se definirá quien será el candidato por este organismo político, se trata de el actual Síndico gomezpalatino Omar Castañeda González; pues se rumora en los corrillos políticos que fue uno de los que mandó “tapizar” la ciudad de espectaculares para promocionarlo a la dirigencia nacional, el interés tiene pies, pero qué pasaría si quedara Yeidckol Polenvsky?, pues el candidato al 02 será Pablo Cesar Aguilar Palacio, pero en caso remoto que fuera Porfirio Muñoz Ledo, ¡asombrese!, el que puede ser el candidato de Morena sería ¡Jorge Torres Castillo!, si amable lector, aquél que abanderó al PRD al mismo distrito en el año de 1991 y perdió con el ahora notario público José Miguel Castro Carrillo, esperemos y diremos.

ASPIRANTE Y PROSPECTO

El conocido político lerdense, “Toño” Cossío le han ofrecido de diferentes partidos, obviamente no del PRI al que abandonó hace tiempo, pero la invitación es para que abandere a órganos políticos en el distrito XIII con cabecera en Lerdo, pues su trayectoria política por supuesto la desarrolló en las filas del tricolor, llegando a ser dirigente municipal, regidor de Lerdo y delegado especial en 15 municipios laguneros, pero luego renunció a este partido, por lo que recientemente el encargado del PRD José Valenzuela lo invitó para que abandere al Sol Azteca en las próximas elecciones, pero no hubo respuesta ni de sí ni de no, lo cierto es que los partidos andan buscando perfiles o cuadros que les garanticen un escaño en el Congreso Estatal.

CARGO QUE NO ASEGURA SER CANDIDATO

El ser dirigente municipal del otrora e invencible PRI, no garantizaba brincar a la candidatura para la alcaldía en Lerdo y como muestra un botón, el arquitecto Jorge Francisco Álvarez Jáuregui, así como el profesor José Luis González, la más reciente Francisca Blanco, así como otros más no fueron candidatos en su momento, en cambio sí fueron alcaldes, anote usted en dos ocasiones a Luis Fernando González Achem, en una ocasión Luis Araujo Longoria, Luis de Villa Barrera, Jesús Reyes Esquivel quien también fue presidente del PRI en Gómez Palacio, aunque también en algunos otros casos, nunca pisaron las oficinas del partido.