El sol a plomo

VA DE SISMOS A SISMOS

Por si usted no lo sabe, hoy en los principales diarios de la región y nacionales, en el Estado de Durango, según información del servicio sismológico, van 6 movimientos telúricos en esta entidad, que no trascendieron de ninguna forma, pero pregúntele a los polacos de la laguna brincando el charco del río Nazas, donde el dinosaurio al que le llaman sacó las garras, pues el proceso del pasado domingo le llegó un fuerte sismo a Morena, toda vez que el PRI hasta el momento tiene los 16 distritos locales ganados, por ende los 4 en Torreón y en este último caso se considera una fuerte derrota para el alcalde Jorge Zermeño a quien lo reprobaron los ciudadanos en las urnas, pero el que está que no se aguanta es el Gober Miguel Riquelme, saque usted sus conclusiones para el 2021.

DESTACADA MUJER LERDENSE

En justicia no se le ha dado la relevancia a una destacada mujer lerdense de nombre Hermila Galindo, que colaboró muy cercanamente como secretaria con el que fue presidente constitucionalista Venustiano Carranza y desde esa trinchera luchó por los derechos civiles de la mujer, entre otros, el derecho a votar por parte de la mujer, e inclusive se postuló a una candidatura en la diputación federal y aunque triunfó no se le reconoció por no tener sustento legal y ya en 1952, durante la gestión del entonces presidente de México Adolfo Ruiz Cortinez, se le hizo justicia a la mujer para que participara y emitirá su voto en las elecciones, actualmente, su memoria se inmortaliza apareciendo su imagen en los nuevos billetes de mil pesos, por supuesto que mis dos o tres lectores me lo platicaron.

POBRES “GORRIONES”

Según las nuevas disposiciones del sector salud en el Estado de Durango, debido al rebrote del virus Sars-Cov 2 es cancelar entre otras actividades, ¡asómbrese!, son las famosas reliquias que dicho sea de paso, es una comida riquísima en la región lagunera y la primera que se aproxima es la del 28 de octubre, así que, todos aquellos “columpios” van a tener que dejar de sacar sus viandas, algunas despostilladas, porque ahora no habrá el sabroso y tradicional asado y las distintas sopas que los fieles a san Judas Tadeo regalan luego del rosario que le hacen al santo por los favores recibidos, pero de seguir con los altos contagios, también se puede suspender la reliquia en el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, la ciudadanía pone el parámetros.

INICIA EL PROCESO ELECTORAL EN DURANGO

Luego de que terminó la jornada electoral del pasado domingo en los Estados de Coahuila e Hidalgo, pues ahora inicia en todo el país el proceso electoral para el 2021, donde se habrá de renovar la Cámara de Diputados a nivel federal y en lo local por ejemplo en esta entidad duranguense, se renovará n los 4 distritos federales y los 15 locales, por lo que los priistas están más que motivados con los resultados que obtuvieron en el vecino Estado d Coahuila, pero hay que dejar en claro que cada jornada electoral es diferente, esperemos a ver si el tricolor mantiene el paso o si Morena que fue el gran perdedor, se logra levantar, tiempo al tiempo amable lector.