El sol a plomo

MUCHOS “SUSPIRANTES” POCAS CURULES

Con el arribo de nuevos partidos políticos que recién autorizó el INE, ya se vienen anotando un sinnúmero de políticos, algunos muy desgastados y muy vistos que se quieren “columpiar” como abanderados de los nuevos organismos y los ya tradicionales que son los que usted ya conoce amable lector, ¿nombres?, son muchos los que quieren, pero pocos los que van ser y un número mínimo que van a llegar, ya que en el Estado de Durango serán 15 diputaciones locales por vía de mayoría y 10 plurinominales, mientras que de los espacios federales, son 4 distritos, en las próximas colaboraciones, comenzaremos a dar nombres de los que quieren, pues la lista es larga y se siguen sumando.

SE ESPERAN RENUNCIAS

Para la próxima semana en que concluya el mes de octubre, seguramente conoceremos renuncias de funcionarios en los 3 niveles gobiernos, no se asombre amable lector, no crea que muchos renunciarán a sus cargos sólo por ir a buscar la candidatura en algún partido político, no señor, los que lo harán, es porque ya tienen amarrada la candidatura, pues imagínese, ¿quién deja un trabajo burocrático y sobre todo en medio de esta pandemia?, el motivo es que tienen hasta el 31 de octubre para dejar sus cargos y seguir sus aspiraciones políticas, es decir, buscar la candidatura en alguno de los partidos políticos, ya que los tiempos del INE son precisos y quien no los cumpla, se puede quedar fuera de la “ubre” gubernamental, esperemos y diremos.

SE CALIENTA EL AMBIENTE

El 2021 es año electoral y en Durango se renovará el Congreso Estatal y las 4 diputaciones federales, ya los partidos políticos afinan su maquinaria y depuran a sus mejores cuadros que dicho sea de paso, dudamos que los tengan, pero esperemos que saquen lo mejorcito, pero en fin, de todo hay en la viña del Señor, pero en Lerdo, se rumora que el actual alcalde Homero Martínez Cabrera y su esposa Susy Torrecillas, ya están más puestos para aspirar ya sea a una curul local o federal, súmele a la ex alcaldesa María Luisa González Achem quien anda muy movida promoviendo las famosas academias, más todo lo que se acumule, bueno, se vale soñar y eso nada cuesta.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Le hizo justicia la revolución, como por ahí se dice, pues resulta que el cabildo lerdense le da la gran relevancia a la destacada mujer Hermila Galindo Acosta, ya que el próximo 16 de noviembre, en pleno aniversario de que este municipio fue elevado a rango de ciudad, se reinaugurará el Teatro Centauro y será bautizado con el nombre de la maestra, revolucionaria y símbolo de la lucha por el sufragio femenino, su memoria se le reconoce su esfuerzo y se destaca su trayectoria, bien por los regidores de Lerdo por la propuesta de ponerle el nombre de Hermila al teatro.

[4:09 p. m., 22/10/2020] +52 1 618 133 8383: 01 AGRARIA VBP.

La iniciativa de reformas a la Ley Agraria prever que los derechos sucesorios se transmitan a los descendientes en primer grado del ejidatario, eliminando la discriminación por género, lo que permitirá lograr la igualdad de la distribución de la propiedad, informó el diputado Francisco Ibarra Jáquez.

“Estoy plenamente convencido que todavía hay mucho por hacer en materia de igualdad, siendo claros, hay que seguir trabajando hombro a hombro para que verdaderamente contemos con los mismos derechos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, en cualquier ámbito”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.

El legislador recordó que desde la expedición de la Ley Agraria de 26 de febrero de 1992 se inició con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE); sin embargo, la titularidad de los derechos parcelarios entre los ejidatarios expresa una fuerte masculinidad, pues 80.2 por ciento son destinados a hombres y 19.8 por ciento a mujeres.

“Tanto la actual titularidad de las tierras ejidales mayormente propiedad de hombres, como la imposibilidad de hijas de suceder, lo que generan violación a los derechos humanos constitucionales de igualdad”, consideró.

Al respecto, Jáquez Ibarra señaló que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.