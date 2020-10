El sol a plomo

Sin miedo al Covid

La movilidad en Gómez Palacio y Lerdo sigue sin bajar y por el contrario, los casos van en aumento, con lo cual el riesgo de contagios de Covid-19 es mayor, pero qué debe pasar para que la ciudadanía acate las recomendaciones del sector salud y pueda contribuir a disminuir y hasta erradicar los contagios de este virus que es altamente contagioso?, pues que le gente le tenga miedo, sin embargo, todo indica que muchos no le temen a esta enfermedad y lamentablemente siguen saliendo a convivios o reuniones sin importarles nada, incluso a 8 meses de pandemia y miles de muertos, aunado a personas que han padecido en esta pandemia, aún hay quienes dicen que no existe, que es una invención, se desconoce si es por irresponsabilidad o ignorancia, lo cierto es que muchos no le tienen miedo al Covid-19 y no hay que tenerle miedo, sino respeto y ante ese respeto, hay que usar el cubrebocas, sana distancia y evitar las aglomeraciones.

A POCO NOS VAMOS A QUEDAR ASÍ?

Vuelve el ex alcalde y político lerdense que acuñó la frase, “A poco nos vamos a quedar así?”, Carlos Aguilera Andrade, debido a que quiere buscar un espacio en el priismo lerdense para una candidatura, cuál?, pues el distrito 03 federal con cabecera en Guadalupe Victoria, pero que abarca 17 municipios entre ellos el de Lerdo que cuenta con mayor número de habitantes, cómo retorna al escenario político?, pues el partidazo, tal y como se las gasta, lo acomodará en un cargo adjunto en el PRI estatal, que puede ser hoy viernes su nombramiento en la capital del Estado, con ello podrá ingresar al territorio para que tenga legítima aspiración, de ahí que vuelve el hombre de sombrero vaquero. ¡ajúa!.

MUCHOS TIRADORES EN EL 03

Carlos Aguilera de buscar la candidatura al distrito federal 03, seguramente no la tendrá nada fácil, debido a que hay varios tiradores y todo de gran peso político, citaremos al diputado federal y dirigente cenecista nacional Ismael Hernández Deras que según comentan no quiere, pero a la vez no dice ni si, ni no, si no todo lo contrario; otro que está interesado es Pedro Silerio García, también dirigente cenecista pero en el Estado; uno más es Rubén Escajeda Jiménez, actual presidente del Comité Nacional de Procesos Internos del PRI, hasta el momento serían 4 y la caballada es fuerte, ¡hagan sus apuestas amable lector!.

YA SE MUEVEN PARA EL DISTRITO LOCAL 13

En lo local, son muchos los que tienen intensión de buscar la candidatura al distrito XIII con cabecera en Lerdo, por el PRI, pero sólo mencionaremos a los más representativos, pues hay funcionarios municipales que quieren, pero no tienen trabajo partidista, empezaremos por la dama, cómo ya lo hemos señalado, la presidenta del DIF municipal Susy Torrecillas, es una fuerte aspirante, sólo hay que esperar si en la equidad de género le favorece para este distrito, mientras que por los caballeros, hay varios; José Dimas López Martínez, actual secretario del ayuntamiento; el regidor José Padilla Saldivar, ambos con buena trayectoria y muy disciplinados al partido, pero también otro que alza la mano es el dirigente local cenecista, Raúl Vargas Martínez, quien también sería un buen candidato, al igual que en el distrito 03 federal, en este distrito local, hay buenos aspirantes, esperemos y diremos.