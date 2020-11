El sol a plomo

LE TOCÓ A LA ALCALDESA MARINA VITELA

El trabajo de la actual administración municipal sigue siendo de riesgo, pues resulta que suman más de 300 contagios de los trabajadores públicos y al menos hay 6 funcionarios de primer nivel, pero ahora se le suma la Presidenta Municipal Marina Vitela Rodríguez, el Covid-19 sigue permeando en todos los niveles y extractos de la sociedad, aunque la primera autoridad extremaba precauciones, también es cierto que se acercaba mucho al “fuego”, precisamente por su actividad que mantenía de llevar apoyos y realizar recorridos por el municipio, aunado a la entrega de apoyos en los hospitales, era mucho el riesgo que afrontaba hasta que se contagió, ahora no le quedará más que guardar casa y trabajar desde ahí, ¡ánimo!.

EFECTO COAHUILA

La contundente victoria del otrora partidazo (PRI) en la reciente elección del vecino Estado de Coahuila, los suspirantes a una candidatura a la diputación local en la parte de Durango, sobre todo en la cercanía con la Laguna, no deben echar las campanas al vuelo, ya que las condiciones políticas son diferentes en ambos Estados y sobre todo en cada jornada electoral, el Gobernador de Coahuila, es priista y la verdad es a quien se le cuelga la medalla de carro completo, pero esto no crea que pueda influir en triunfos a este partido, ya que la competencia será muy reñida porque los perfiles de los distintos partidos será muy parejo.

ALIANZAS

Lo que parecía inimaginable, tras bambalinas se está “cocinando” una alianza inimaginable y poco esperada, ¡asómbrese!, PRI-PAN, que son o eran acérrimos enemigos, aunque las cosas cambiaron por el triunfo en el Estado de Coahuila, ahora ya nada más falta que decidan en la capital del país para concretarlo, porque en las próximas elecciones del 2021, se buscará quitarle la mayoría en el Congreso de la Unión al partido Morena y a nadie sorprenderá que en las elecciones intermedias, el partido gobernante las ha perdido.

NO APARECE POR NINGÚN LADO

En los corrillos políticos, así como en los cafés y oficinas públicas de juzgados, el que no aparece por ningún lado es el abogado Lorenzo Natera, que fue uno de los principales personajes de la anterior administración municipal gomezpalatina, los analistas grillos, muy grillos, comentan que este profesional del derecho, está tomando unos cursos tanto en la ciudad de México, como en el extranjero, fundamentalmente en New York, esto en el área penal, porque todos los casos los perdía, incluso ya que dicen que en la práctica no sacaba ni un elote de un bote.