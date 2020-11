El sol a plomo

SIGUEN LOS CONTAGIOS EN FUNCIONARIOS DE GÓMEZ PALACIO

Luego de que la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, la directora de comunicación social Tere González y 6 directores más dieron positivo a Covid-19, era de esperarse que el círculo más cercano a la Presidenta resultaran infectados, pues a la lista se suma la Directora de Salud, Rosa Lilia López y el coordinador de Gabinete, Francisco Sida, que aún y cuando han seguido estrictamente las medidas de sanidad y de protección personal, aún así han contraído el virus del SARS Cov 2, por lo que no queda más que seguir insistiendo en; usa el cubrebocas, mantén la sana distancia y si pueden, quédate en casa.

INCONGRUENCIA

Podemos catalogar como una gran incongruencia lo que realizan las autoridades municipales y estatales de Coahuila, luego de que aún y cuando en el vecino Estado y ciudad de Torreón, suman más los casos de contagio diario de Covid-19, no aplican el semáforo rojo y esto obviamente afecta a la región lagunera, pues mientras que Durango está en semáforo rojo donde hay restricciones y una de ellas es que se aplicó la “Ley seca”, de nada servirá, ya que en Torreón están en semáforo naranja y aunque argumentan que implementarán algunas acciones para sumarse a las acciones realizadas en Gómez Palacio, lo cierto es que la ley seca no la incluyeron, por lo que en la vecina ciudad se comercializa las bebidas con contenido etílico y téngalo en cuenta amable lector, la movilidad no disminuirá, pues habrá muchos quienes vayan a esa ciudad coahuilense por sus cervecitas.

CASI DEFINIDOS DISTRITOS LOCALES PARA EL PAN

Según los que saben de política, mencionan que al menos el Partido Acción Nacional en Gómez Palacio, tiene “amarrados”, al menos 2 de los 3 distritos locales, el 11 y el 12, cuyos candidatos serían Cuitláhuac Valdés y Manuel Ramos respectivamente, ambos funcionarios del Gobierno estatal en la Laguna, pero agréguele una tercera funcionaria estatal que busca el distrito 10 y se trata de la administradora del Palacio de Gobierno, Tere Becerra, además dicen que si quiere este espacio, pero además la plurinominal, a fin de que perdiendo gana, bueno, eso dicen y puede que la logre, ya que además de ser funcionaria estatal hay que recordar que es la Secretaria General del PAN gomezpalatino, cómo la ve amable lector?.

ASPIRANTES AL DISTRITO IX POR PRI

Aunque se oye en los corrillos políticos que para el distrito local IX con cabecera en Bermejillo del municipio de Mapimí, en el que están otros 6 municipios, incluido una parte de Lerdo, los aspirantes pueden ser la actual síndico de Lerdo, Jaqueline del Río López, que ya fue diputada local por este distrito, así como el ahora dirigente del otrora partidazo PRI; en Lerdo, Juan José Carrillo Aldaba, ambos suenan propuestas muy interesantes, pero seguramente la alcaldesa de Mapimí, Marisol Peña buscará posicionar a uno de su gente, incluso no se olviden de Carlos Aguilera quien también se anda moviendo y tirándole a cualquier distrito, aunque también en las próximas semanas surgirán más aspirantes, pues hay que recordar que también hay priistas en Nazas, San Pedro del Gallo, Hidalgo, San Luis del Cordero y Tlahualuilo, que son los que integran el distrito, esperemos y diremos.