El sol a plomo

DIPUTADOS FEDERALES DURANGUENSES APÁTICOS

Pues no se ve por ningún lado que la mayoría de los legisladores federales de Morena por Durango luchen por un mejor presupuesto para la entidad, se ven apáticos o con gran desinterés, aunque en los corrillos políticos los señalan que están “entregados” a las órdenes del manda más en el país, pero con esta actitud, los únicos que saldrán perdiendo será la población, ya que con menos presupuesto se dejarán de hacer más obras y por otro lado, todo estará centralizado y a expensas de que el jefe de la nación “abra la llave”, para que salgan los apoyos y con esto, bien puede abrirla muy poco o nada según le convenga, pero lo cierto es que si los legisladores federales hubieran luchado por un buen PEF 2021 para Durango, se hubieran colgado una “palomita” y seguro que el próximo año obtendrían beneficios en las urnas, si no me cree, lo conoceremos en la jornada electoral.

LOS QUE SE MENCIONAN EN EL PAN

En el municipio de Gómez Palacio, para los 3 distritos locales, los que se mencionan en el Partido Acción Nacional son; la regidora Sandra Vázquez, la actual administradora del Palacio de Gobierno y militante panista, Tere Becerra, el empresario Osvaldo Santibañez, el subsecretario de Educación Cuitlahuac Valdés, el subsecretario de Gobierno Manuel Ramos, que son los que tienen mayores posibilidades de estar representando al blanquiazul en alguno de los distritos que son el X, XI y XII, pero no me lo crea amable lector, pero dicen que la regidora Sandra, así como Cuitláhuac y Manuel, ya la tienen amarrada, esperemos y diremos.

LOS QUE LA BUSCAN

Uno de los que anda muy activo y quiere ser el elegido para un distrito local es el regidor panista de Gómez Palacio, Francisco Bueno Flores, mejor conocido como “Paco Bueno”, pues incluso se le ve muy hacendoso realizando sanitizaciones a taxis y el mercado José Ramón Valdés, lo cual se agradece mucho este tipo de apoyos, esperemos y “la pila” no se le termine luego de que se den a conocer quiénes serán los candidatos del PAN a los distritos locales, lo bueno es que aún falta unos 2 meses y medio, de ahí que seguramente los trabajadores del volante, locatarios y demás personas verán muy activo a este representante popular.

DONDE ESTÁ EL DIPUTADO MARIO DELGADO?

Al que no se le ve por ningún lado es al diputado local de Lerdo del Partido del Trabajo Mario Delgado Mendoza, acaso la pandemia lo tiene en aislamiento domiciliario?, seguro que no, pues hay políticos que están aprovechando esta contingencia sanitaria para quedarse en casa y aunque eso es muy bueno, por otro lado, hay que recordar que tanto regidores y diputados al ser representantes populares deben ver por la ciudadanía, aunque lo hagan desde sus trincheras y buscar apoyos, pero hay quienes se tiran a la “hamaca” y ya no los mueven de ahí, uno de ellos es este legislador local petista que brilla por su ausencia, ojalá y se ponga las pilas y salga a dar atención a la ciudadanía.