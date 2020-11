El sol a plomo

SE LE VINO EL MUNDO ENCIMA

Ante los señalamientos y acusaciones de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Gómez Palacio hacia su líder sindical José Manuel Marín, le plantean realizar una Asamblea General Extraordinaria, el principal objetivo es quitarlo de la dirigencia, además de que en los 8 meses que lleva al frente del sindicato no ha dado una buena, incluso también lo acusan de privilegiar a sus familiares para sindicalizarlos, aún y cuando tienen poco de haber entrado a laborar y brincándose a trabajadores que tienen más de 10 de servicio y de estar “picando piedra”, lo cual causó el enojo de los agremiados al sindicato quienes ya están pensando en quitarlo, de ahí que se le viene el “mundo encima”, a Manuel Marín.





DE QUE SERÁ DIPUTAD, LO SERÁ

El que está trabajando para ser primero candidato en las elecciones del 2021 por Morena a la diputación federal por el distrito 02 Durango, es el síndico gomezpalatino Omar Castañeda González, pero según en los corrillos políticos es que este personaje no dará “paso sin huarache”, debido a que también está “amarrando” la primera posición en la diputación plurinominal pero en lo local por el mismo organismo político, pues haya que recordar que habrá elecciones para renovar tanto el Congreso de la Unión como el local de Durango, de ahí que en caso de que perdiera en lo federal, tendrá la oportunidad para llegar a legislador en lo local, ósea, de que será diputado será.





AMARRADOS EN EL PAN

Todo indica que en el PAN gomezpalatino ya están “amarrados” los candidatos a los 3 distritos locales y al federal, según se comenta que para el distrito X será Jesús del Rivero Ibarra; en el XI la actual administradora del Palacio de Gobierno estatal en Gómez Palacio, Tere Becerra y en el XII Manuel Ramos Carrillo; mientras que para el distrito 02 federal la que apunta más viable es Elizabeth Nápoles, pero hay quienes comentan que para este distrito federal, pondrán candidatos a modo para que el de Morena logre el triunfo, ¿será?.





INICIA LA GUERRA SUCIA RUMBO AL 2021

La salida de Karim Castruita del Comité municipal del PRI no fue más que la salida de una persona que ni representación tenía en el otrora partidazo, pero quién está detrás de este ex militante; según se conoció los que están detrás son Rigoberto Flores y la regidora Anavel Fernández, pero también el actual síndico municipal Omar Castañeda, el objetivo era crear incertidumbre en el tricolor, lo logró?, no lo sabemos de momento, pero lo cierto es que ya se inició con la “guerra sucia” esto para tratar de quitar simpatía a un partido político y lograr sumarle a otro, no cabe duda que los intereses personales, dijo políticos comienzan a presentarse, pues las preguntas serían, ¿Quién es Karim Castruita?, ¿Cuánta gente le sigue?, lo cierto es que su salida del PRI es solitaria y aprovechó para echarle tierra, pero seguramente lo veremos en las filas morenistas del próximo año, tiempo al tiempo.