El sol a plomo

PANISTAS Y EMPRESARIOS A FAVOR DE OSVALDO SANTIBAÑEZ

Militantes panistas y sobre todo los empresarios gomezpalatinos, quienes al ver los recortes presupuestales a la laguna y el Estado de Durango, han propuesto al también empresario Osvaldo Santibáñez García para que abandere al PAN en la candidatura al distrito federal 02 Durango con cabecera en Gómez Palacio, luego de que ven a un joven muy preparado y además de que tiene una trayectoria limpia, incluso que mantiene excelentes relaciones con el sector obrero, pero han dicho que tienen la seguridad de que si luchará por defender y acrecentar el presupuesto para Durango y la Laguna, lo único malo es que Osvaldo no está en el ánimo del que manda en el Gobierno del Estado, pero sin duda, si fuera candidato, al distrito en mención, el blanquiazul lograría una curul en el Congreso de la Unión.





PIDIENDO AYUDA

Los alcaldes de la laguna de Durango, tales como Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, andan tocando puertas aquí y allá, para hacerse de recursos y resolver y cumplir sus compromisos de fin de año, como son aguinaldos, ahorros y demás, luego de que durante el año, se vieron muy afectadas sus finanzas en cuanto a la recaudación, aunque cabe destacar que en Gómez Palacio Marina Vitela ya anunció que el día 30 de noviembre dará la totalidad de la prestación del aguinaldo a sus trabajadores, que cómo le hizo?, suponemos que con políticas de ahorro y austeridad.





EL COVID SIGUE COBRANDO VIDAS

Lamentablemente la pandemia por el Covid-19 sigue cobrando vidas de miles de mexicanos, todos de gran importancia, hay conocidos, amigos, personalidades con trayectorias de gran importancia, tal es el caso del líder social y aguerrido defensor de los más pobres, Don Pedro Ávila Nevárez, pero otro líder en la Laguna y cenecista de cepa, Javier Colchado, quienes se destacaron por luchar por las causas nobles, no podemos dejar de lado al también personaje lagunero que recientemente perdió la vida, Alejandro Ramírez Villalba, se le recuerda que en los años 80’s como líder social luchó junto con el entonces alcalde gomezpalatino y hoy destacado notario público, José Miguel Castro Carrillo para conseguir que se les donara mil lotes que al conseguirlo ante el gobierno estatal que presidía en aquel entonces, Don Armando del Castillo Franco, por lo que se beneficiaron a mil familias y sin que el mandatario estatal lo supiera, nació la colonia Armando del Castillo, gracias a la lucha de don Armando y José Miguel.





NO LA PIERDA DE VISTA

Quien no cejan de suspirar o aspirar por una curul, es la ex alcaldesa y ex diputada local y actual jefa del Gabinete del gobierno del Estado, Rosario Castro Lozano y en su intento por alcanzar la nominación para ser la candidata al distrito XIII por el PAN, pero aún y cuando perdió en la pasada elección ante el tsunami AMLO, hay que reconocer que fue de las que alcanzaron a sacar más votación y ahora que el “peje” no aparecerá en la boleta, Morena no tendrá la misma fuerza electoral del pasado.