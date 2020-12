El sol a plomo

OTRA VEZ ACUSAN A CARMELO ORTEGA

Luego de que usuario del módulo de riego número 5 de Britinhgam pidieron la destitución de José Carmen Ortega Bermúdez como presidente de este organismo, al ser acusado de cometer presuntos actos de corrupción y adeudos de más de 2 millones 800 mil pesos, violentando los estatutos, pues ahora pesa una nueva acusación de los mismos integrantes del modulo, pues ahora porque Carmelo ha golpeado a varios de los usuarios, quienes le hicieron un reclamo que hace mal manejo de los recursos lo que hizo encolerizarlo y arremetió a golpes, por lo que una comitiva de 60 a 70 usuarios del modulo de riego pidieron el apoyo a la regidora de Morena María del Refugio Lugo Licerio con quien tendrán una reunión para que les ayude a proceder en forma judicial contra Ortega Bermúdez, pero el asunto va más allá, pues ya más autoridades de Morena están tomando cartas en el asunto y seguramente en los próximos días sacaran a Carmelo de la presidencia del modulo numero 5, esperemos y diremos.

RESUCITARÁN LA CNOP

Se espera que en el transcurso de la presente semana realice una visita a la ciudad de Gómez Palacio la dirigente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Cristina Ruiz Sandoval, el objetivo es reinaugurar las oficinas del sector popular el cual ha sido objeto de remodelaciones y aunque muchos habían pensado que este sector del PRI ya estaba “muerto”, pues para ellos se les aplica que ya van a resucitarla, aunque el actual dirigente Uriel López ha seguido trabajando muy calladito pero muy efectivo, debido a que ofrece internet gratis a estudiantes de bajos recursos económicos de este municipio a nombre de la CNOP, bien por el “chepo”, quien ahora tendrá unas mejores instalaciones para atender a sus agremiados.

NOMBRES

Para el distrito XIII con cabecera en Lerdo, los nombres de los aspirantes del otrora partidazo (PRI), mencionaremos algunos de mayor relevancia; por el llamado sexo débil; está la actual presidenta del DIF municipal, Susy Torrecillas, la síndico municipal Jaqueline del Río y la ex alcaldesa María Luisa González Achem; mientras que por el sexo fuerte, ya de todos conocidos se está promoviendo al ex alcalde Carlos Aguilera Andrade, -no se iba a quedar así-, el siempre precandidato el joven y fortalecido regidor Pepe Padilla, otro de menor fuerza política pero con apoyo del preciso lerdense es Gerardo Lara Pérez, así como el dirigente local priista Juan José Carrillo Aldaba, el estira y afloje comenzará con mayor fuerza a partid de este mes de diciembre.

AUTODESTAPE

El que se autodestapó, levantó la mano y dijo “Aquí estoy”, fue el actual presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, quien afirmó que “Aunque estoy enfocado al 100 por ciento a las actividades propias de la administración municipal, en caso de que mi partido me lo pida, analizaré y valoraré la invitación”, sin embargo, hemos escuchado muchas de estas frases, por lo que téngalo por seguro que ya le dieron línea para ver quien más se “alborota” y que el partidazo pueda ir definiendo a su candidato al distrito federal 03, lo que sí hay que resaltar es que el municipio de Lerdo es el que tiene la mayor parte del electorado de este distrito que abarca 17 localidades con cabecera en Guadalupe Victoria de donde es la actual legisladora Maribel Aguilar por Morena que termina el próximo septiembre del 2021 y que lamentablemente no ha visitado la ciudad Jardín.