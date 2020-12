El sol a plomo

CONSEJO ESTATAL DEL PAN.

Nuestro amigo que nos informa de muchas actividades que suceden en la región lagunera, hoy nos comentó que el miércoles 9 de diciembre por la tarde se realizará el Consejo estatal del PAN en la capital de Durango, el objetivo es analizar si avalarán la alianza en lo local con los organismos políticos del PRI y el PRD, pues en lo federal ya quedaron para ir juntos en más de 140 distritos federales sin embargo, ahora decidirán si irán en los 15 distritos los locales con que cuenta el estado de Durango, además en dicha reunión se renovará la Comisión permanente, Organismo panista que decide los perfiles para las candidaturas locales para la próxima jornada electoral del 2021, esperemos y diremos.

MANUEL RAMOS PARA EL 02

Todo parece indicar que la alianza entre los partidos PAN, PRI y PRD que se dio a nivel federal y donde seguramente entran los cuatro distrito federales del Estado de Durango, favorecerá para que Eloy su secretario de gobierno en la laguna, Manuel Ramos carrillo sea el candidato de esta alianza para el distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio, pues aunque en reiteradas ocasiones ha hecho énfasis que no tiene militancia en ningún partido político, lo cierto es que en los tres organismos en mención tiene mucha simpatía hacia este joven funcionario, incluso, en los poco más de cuatro años al frente de esta oficina estatal, ha desarrollado un gran trabajo que, aunque ha sido muy discreto, también ha sido muy efectivo, Ya que logra mantener a la región lagunera en completa paz, aunque aún falta un poco más para que sea el ungido, sin embargo, las diferentes corrientes políticas tanto del blanquiazul, como del tricolor y del sol azteca lo ven muy bien, que incluso con una gran posibilidad de obtener un excelente resultado, lo veremos en poco tiempo.

NADA CLARO

En lo que compete a los tres distritos locales con sede en Gómez Palacio, aún no hay nada claro, ya que, primero se tiene que llevar a cabo la renovación de la Comisión Permanente del PAN, misma que será este miércoles 9 de diciembre, los que queden, serán quienes tomen la decisión para que, a través de un consenso (dedazo), decidir quienes serán los próximos candidatos a los distritos X, XI y XII locales, aunque ya se barajan algunos nombres, y estos son, Elizabeth Nápoles, Claudia Galán, Tere Becerra, Jesús Del Ribero Ibarra, Ubaldo Najera, Cuitlahuac Valdes, Paco Bueno y Osvaldo Santibañez, son los más activos tiradores a una candidatura pero sólo 3 llegarán, ¡hagan sus apuestas!.

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

El que quiere tapar el sol con un dedo pero no ha podido y como dijo don Teofilito, ni podrá, es el líder de los trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento de Gómez Palacio, José Manuel Marín, quien ha intentado ocultar fingiendo demencia, que algunos de los ex líderes y trabajadores municipales que incluso tuvieron cargos como jardinero devengan una pensión de más de 90 mil pesos mensuales, (ni Obama), mientras que hay otros que tuvieron mejores puestos apenas llegan a los 4 mil pesos mensuales, por lo que el líder está pidiendo aumento al tabulador del 7% y el Ayuntamiento le ofrece el 8, pero solo a los que realmente ganan poco, y para que los que ganan más de 30 mil pedos en adelante y hasta cerca de los 100 mil, que dicho sea de paso, son un 20 por ciento, a esos no aplicarles el aumento, a lo que Marín como buen líder quiere que el beneficio sea para todos, pero si verdaderamente quiere apoyar a los que menos tienen, debe negociar el 8% para los que menos ganan, sin embargo, se encuentra en una encrucijada, ya que los que más devengan son los que lo pusieron como líder y seguro no querrá quedar mal con ellos, de ahí que está entre la espada y la pared, ¿qué decidirá?.