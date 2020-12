El sol a plomo

NO BAJA LA MOVILIDAD

Ante la cercanía de la nochebuena y la Navidad, muchas familias como es común salen a comprar los regalos, por tal motivo, el centro de la ciudad de Gómez Palacio se vio abarrotada de familias completas realizando el recorrido por tiendas y comercios para comprar los obsequios, pero sin importarles que estamos en medio de una pandemia y aunque las autoridades sanitarias resaltan que estamos en semáforo naranja e insisten y vuelven a insistir en no salir de casa, la mayoría de la sociedad hace caso omiso, sin importarles un posible contagio, aunque también se recalca que los hospitales están al borde del colapso, poco parece importar a la gente, sin embargo, las consecuencias de esta movilidad se verá en la primera semana o quincena de enero, ¡ojalá me equivoque!

EL QUE ANDA EN FRANCA CAMPAÑA ES EL SÍNDICO MUNICIPAL

Al que casi nunca se le había visto tan activo, es al síndico municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda, luego de que todos se fueron de vacaciones, pero esta figura gomezpalatina aprovecha para promocionarse, ya que anda recorriendo casa por casa entregando “tazas”, si amable lector, tazas para el café o té, las cuales van rotuladas con su nombre, según las malas lenguas, comentan que Omar llega a las casas y les indica a las familias que les entrega un “presente” en ocasión de la Navidad, pero para todos es un hecho que ya está en franca campaña, ¡ojo! autoridades electorales.

YA SE ABRIÓ TOTALMENTE: HMC

El que definitivamente se anota para una candidatura a diputado, pero sin especificar aunque se supone que debe ser en lo local, es el actual Presidente Municipal Homero Martínez Cabrera, sus aspiraciones son más allá de una candidatura a diputado, ya que, así también la de su esposa que la tiene casi segura y ella si está definida para el ámbito federal, en fin poco habremos de vivir para saber el resultado de este movimiento político, ya que con la llegada del próximo dirigente estatal que será en enero, las cosas cambiarán totalmente.

REUNIÓN EN LERDO

A quienes vieron desayunando en el tradicional y muy conocido restaurante típico de Lerdo, el domingo, fue al subsecretario de Gobierno en la Laguna Manuel Ramos Carrillo y al ex secretario de Gobierno estatal, Adrian Alanís Quiñones, los temas que abordaron se desconocen, aún y cuando nuestro colaborador estrella, se vistió de mesero para tratar de conocer de lo que se hablaba en esta mesa, lo cual no pudo ser, pero los rumores no se hicieron esperar, ya que como de todos es sabido que al primero lo invitarán a una candidatura al distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio por el PAN, mientras que el segundo según se dice que va por el PRD pero en el distrito 03 con cabecera en Guadalupe Victoria, lo cierto es que al estarse cocinando la alianza entre PAN-PRD y PRI, seguramente estarán buscando estrategias para “amarrarse” en ambos distritos, ¿será?