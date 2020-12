El sol a plomo

AÑO NUEVO Y NUEVO DIRIGENTE DEL PRI

Con la inminente llegada del año 2021 y con ello será inminente que se tenga un nuevo dirigente del otrora partidazo el PRI, de ahí que todos los aspirantes a un cargo de elección popular prácticamente están paralizados, ahora sí, todos quietos, nadie se mueva porque no salen en la foto, diría un político de antaño, pero lo que se vislumbra a corto plazo es la salida de Luis Enrique Benitez Ojeda como dirigente estatal del tricolor y se rumora fuertemente que el que llegará a ocupar la silla, viene con el Visto Bueno del dirigente nacional de la CNC Ismael Hernández Deras, la línea apunta hacia Rubén Escajeda, no falta mucho para saberlo.

CON LA ALIANZAS PRI-PAN-PRD, NO HAY MUCHO PARA ESCOGER

Con la alianza de estos 3 partidos, las cuotas de poder se van a repartir y sobre todo por equidad de género, y si hablamos de los 4 lugares en el ámbito federal, pues al PRI le tocará un par de ellos, al PAN una y al PRD otra, así es que agárrense aquellos que buscan cobrar en alguna de las curules, respecto a la equidad de género, lo ideal sería 2 hombres y dos mujeres, pero ahora con la alianza para 152 distritos, se tendrá que analizar pues la mitad se tiene que distribuir entre todos los Estados que entren en esta coalición.

LAS FIESTAS SIGUEN IMPARABLES

Aunque el reporte a la dirección de Ecología en Gómez Palacio sobre fiestas en los domicilios ha sido la menor en los últimos meses, la realidad es que la ciudadanía ha dejado de hacer los reportes de estas reuniones en que se pone en riesgo a las personas por el contagio de Covid-19 que puedan sufrir y seguir esparciendo entre la sociedad, aquí lo cuestionable es la inconsciencia y más bien irresponsabilidad de la gente que organiza los eventos y hasta con música en vivo, pero también a los que acuden de invitados y se espera que para este próximo fin de año e inicio del nuevo 2021, las fiestas seguirán imparables.

¿Y DONDE ESTÁ LA POLICÍA?

La pregunta de muchas personas que guardan casa y respetan las medidas y recomendaciones que emiten las autoridades sanitarias, es, ¿Dónde están los elementos de Seguridad Pública?, qué no se supone que son los que realizan los recorridos para vigilar que haya orden y no se trastoque la tranquilidad?, pues resulta que las fiestas particulares siguen imparables, mientras que los elementos policiacos gomezpalatinos a quienes se les ha solicitado que intervengan para dispersar algún convivio, sólo se limitan a decir que a ellos no les corresponde, que es competencia de la Dirección de Ecología, pero si el personal de esta dependencia no acuden con los elementos de seguridad, se exponen a recibir alguna agresión, sin su colaboración no se podrán detener estos eventos.