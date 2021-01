El Sol a Plomo

MÁS CANTIDAD QUE CALIDAD

¡Asómbrese! amable lector, pues resulta que por el partido Morena hay 9 “suspirantes” que buscan la candidatura en el distrito 02-Durango, sin embargo, podemos comentar que de todos ellos, al menos 3 son los que tienen posibilidades reales, por las damas la actual regidora María del Refugio Lugo Licerio, el diputado local Cesar Aguilar Palacio y el síndico Omar Castañeda González, este último aprovechando su puesto, hace buenas conexiones a nivel federal, además de que apoyó a Mario Delgado en la contienda interna a la dirigencia nacional de Morena y hoy es el dirigente nacional; aunque tampoco se debe de descartar al legislador lagunero Cesar Aguilar Palacio, debido a que ha realizado un gran trabajo en el Congreso duranguense y tiene un gran “colmillo”, de los 6 restantes sólo diremos, “gracias por participar”, pues seguramente sólo buscan reflectores a futuras elecciones, aunque sea suplentes de regidor.

NO LA DESCARTE

Por segunda ocasión la actual regidora por Morena María del Refugio Lugo Licerio buscará ser la candidata al distrito 02 Durango con cabecera en Gómez Palacio y ¿quién es Cuquis?, como de cariño le dicen sus más cercanos conocidos, pues resulta que ella fue candidata a la diputación federal en el año de 2015 por este mismo partido, no logró el triunfo, pero es una persona que está muy cercana al mero Presidente AMLO, incluso desde hace más de 30 años siempre estuvo cercana y es la que le organizaba sus mítines en la región lagunera, es una “lopezobradorista” de cepa y “hueso guinda”, por aquello del color del partido, no la descarte amable lector.

AMARRADA ROCÍO REBOLLO

La contienda electoral para definir las candidaturas a diputaciones locales y federales por el otrora partidazo, ahora con la alianza del PRI, PRD y PAN se han divido los distritos y quienes han soñado con una candidatura, prácticamente deben despedirse, porque el reparto será entre 3 partidos, por ejemplo en el 02 federal será Rocío Rebollo Mendoza, toda vez que en el proceso interno priista y tras cumplir con el requisito estatutario de aprobar el examen de conocimientos sobre el Partido, aplicado por el Instituto “Reyes Heroles”, Rocío Rebollo acudió a la sede tricolor para presentarlo y estar en condiciones de solicitar, en su oportunidad, su pre-registro como aspirante a la precandidatura por el Distrito Electoral Federal 02 para competir por la Coalición “Va por México”, integrada por los 3 organismos políticos en mención, con lo cual, es casi un hecho que será la abanderada para competir el próximo 6 de junio.

TODA UNA INCOGNITA

Por ser Cuauhtémoc Estrella González el Tesorero Municipal y aparte el suplente de sindico, es toda una incógnita al interior del ayuntamiento de Gómez Palacio, porque no se sabe quien venga a sustituirlo, esto en caso de que ocupe la sindicatura una vez que Omar Castañeda se separe del cargo, porque de que ha hecho una buena labor, lo ha hecho, ya que ha interpretado muy bien la política de Marina Vitela en eso de los manejos transparentes de los dineros del pueblo, pero por otro lado, es posible que no salga de la oficina donde se manejan las finanzas gomezpalatinas y puede esperar hasta el final de la contienda si es que Omar, quien se siente muy confiado en ser el candidato por Morena el partido de moda y lograr un buen resultado, por lo que, ya para entonces sabremos de la elección si existe un movimiento o no, por lo pronto todos quietos, ¿usted qué cree amable lector?.