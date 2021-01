El Sol a Plomo

GRAN HOMENAJE A GUERRERO MIER

En un evento muy privado en la que asistieron varios ex gobernadores de Durango, amigos y algunos de los más cercanos colaboradores del ex mandatario Ángel Sergio Guerreo Mier, así como pocos laguneros, tales como el notario y ex Secretario de Gobierno José Miguel Castro Carrillo, así como el ex legislador y en funcionario federal, Fernando Ulises Adame de León, ambos laguneros, pero lo cierto es que fue un buen y merecido homenaje, ¡descanse en paz!.

LOS JOVENES SON EL MAYOR RIESGO PARA SUS HOGARES

Sin querer defender a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, aunque también tienen su porcentaje de culpa, pero ahora mencionaremos que la misma sociedad tiene su responsabilidad en cuanto a combatir los contagios de Covid-19, pues una de las indicaciones de las autoridades es “quedarse en casa”, pero si los mismos jóvenes hacen caso omiso y salen a buscar diversión, tal y como sucedió el sábado por la en el restaurante bar “Ibiza” de Gómez Palacio, lamentablemente ellos mismos son un riesgo latente para sus propios hogares, pues pueden llevar el virus del Covid-19 e infectar a sus padres o sus abuelitos, aunque les toca vivir una época muy difícil, pero si se resguardan de 15 a 20 días, seguramente los índices de contagio bajarían, pero lamentablemente es todo lo contrario y seguro que las cifras irán en aumento.

CIUDADANOS CUMPLIDOS

A pesar de la pandemia que se vivió el 2020 que afectó no a cientos sino a miles de ciudadanos, hay quienes dejaron un guardadito para que en este primer mes del año pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales y así es como hemos visto largas filas tanto en Gómez Palacio y Lerdo para pagar predial que prácticamente no tuvo incrementos, pero agárrese!!, aún así, la cuesta de enero la están padeciendo muchas familias quienes son cumplidas en sus obligaciones, tales como el refrendo vehicular, agua, luz, entre otros y todo eso se va sumando, pero con estos pagos, de alguna manera afectará en su canasta básica, aunque les otorgan un porcentaje de descuento en este mes, bien se les puede estimular con algo más o que las autoridades eficienten el que los morosos acudan y cumplan con sus obligaciones, pero bien por los contribuyentes cumplidos.

¡HASTA CON LA CUBETA!

No se crea amable lector que las cosas se ven con la calma que aparenta, pero la disputa por las nominaciones en la diputación local y federal están muy álgidas en el otrora partidazo, hablemos que en el distrito local XIII con cabecera en Lerdo, donde se considera ya hay línea en el PRI, incluso será para una mujer por aquello de la equidad de género, pero aunque hay varias damas muy capaces y están alzando la mano, de ahí que por debajo de la mesa se dan hasta de “patadas” ya que algunas se sienten don derecho y lo bueno es que en Lerdo hay varios perfiles muy importantes, poco habremos de saber quién será la favorecida!, pero de no ponerse de acuerdo, téngalo por seguro que puede cambiar el género y darle la oportunidad a un hombre.